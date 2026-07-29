У Елены Летучей вновь появился долг перед налоговой
У Елены Летучей снова возникли вопросы с Федеральной налоговой службой. Как выяснил «Звездач», на сегодняшний день за телеведущей числится задолженность по индивидуальному предпринимательству в размере 1 700 562 рублей 55 копеек.
Речь идёт о сумме по Единому налоговому счёту, которая может включать начисленные налоги, пени и задолженности за предыдущие периоды.
Примечательно, что это уже не первый подобный случай. Ранее у Летучей уже возникала задолженность перед ФНС — тогда её размер превышал 1,1 миллиона рублей. Позже телеведущая полностью погасила долг. На данный момент информации о том, что новая задолженность уже оплачена, нет.
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