У Елены Летучей вновь появился долг перед налоговой

29 июля 2026, 14:23

Елена Летучая задолжала ФНС более 1,7 миллиона рублей

Елена Летучая (Фото: Instagram* / @elenapegas)

У Елены Летучей снова возникли вопросы с Федеральной налоговой службой. Как выяснил «Звездач», на сегодняшний день за телеведущей числится задолженность по индивидуальному предпринимательству в размере 1 700 562 рублей 55 копеек.