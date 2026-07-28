Константин Ивлев воссоединился с бывшей супругой Валерией

28 июля 2026, 21:18

Константин Ивлев и его жена после развода решили дать отношениям второй шанс

Константин Ивлев (Фото: Instagram* / @ivlevchef)

Константин Ивлев и его бывшая супруга Валерия решили попробовать начать всё сначала. Пара, которая объявила о расставании в октябре прошлого года, а в декабре официально сообщила о разводе, вновь проводит время вместе и работает над отношениями. Об этом сообщает XONEWS.





Валерия призналась, что причиной разрыва стали накопившиеся сложности и эмоциональное напряжение. По её словам, в какой-то момент супругам стало тяжело справляться с конфликтами, поэтому они приняли решение пожить отдельно.





«В какой-то момент я поняла, что мы заходим в тупик и контролировать эмоции очень сложно — и мне, и шефу, поэтому решили, что надо разъехаться», — рассказала Валерия.