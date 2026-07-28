Константин Ивлев воссоединился с бывшей супругой Валерией
Константин Ивлев и его жена после развода решили дать отношениям второй шанс
Константин Ивлев и его бывшая супруга Валерия решили попробовать начать всё сначала. Пара, которая объявила о расставании в октябре прошлого года, а в декабре официально сообщила о разводе, вновь проводит время вместе и работает над отношениями. Об этом сообщает XONEWS.
Валерия призналась, что причиной разрыва стали накопившиеся сложности и эмоциональное напряжение. По её словам, в какой-то момент супругам стало тяжело справляться с конфликтами, поэтому они приняли решение пожить отдельно.
«В какой-то момент я поняла, что мы заходим в тупик и контролировать эмоции очень сложно — и мне, и шефу, поэтому решили, что надо разъехаться», — рассказала Валерия.Однако после паузы пара смогла пересмотреть ситуацию и понять, что чувства друг к другу сохранились. Сейчас Ивлев и Валерия решили не ставить точку в истории и дать своему браку ещё один шанс.