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Сидни Суини назвала свидание с музыкальным менеджером «самым большим прыжком доверия»

Сидни Суини и Скутер Браун совершили совместный прыжок с тарзанки
Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Сидни Суини и Скутер Браун продолжают проводить время вместе и, судя по всему, не боятся экстремальных развлечений. Во время путешествия по Новой Зеландии пара решила устроить необычное свидание — они совершили совместный прыжок с банджи, будучи пристёгнутыми друг к другу.



Вместо привычной экскурсионной программы и ужина в ресторане актриса и музыкальный менеджер выбрали испытание на доверие. После прыжка Сидни поделилась впечатлениями в соцсетях.

«Самый большой прыжок доверия в жизни», — написала актриса.
Слухи о романе 28-летней звезды «Эйфории» и 44-летнего Скутера Брауна появились ещё в мае этого года. С тех пор их всё чаще замечают вместе, однако сами знаменитости пока публично не комментируют статус своих отношений.

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Софья Метелева

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