Сидни Суини назвала свидание с музыкальным менеджером «самым большим прыжком доверия»

28 июля 2026, 20:52

Сидни Суини и Скутер Браун совершили совместный прыжок с тарзанки

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Сидни Суини и Скутер Браун продолжают проводить время вместе и, судя по всему, не боятся экстремальных развлечений. Во время путешествия по Новой Зеландии пара решила устроить необычное свидание — они совершили совместный прыжок с банджи, будучи пристёгнутыми друг к другу.





Вместо привычной экскурсионной программы и ужина в ресторане актриса и музыкальный менеджер выбрали испытание на доверие. После прыжка Сидни поделилась впечатлениями в соцсетях.





«Самый большой прыжок доверия в жизни», — написала актриса.