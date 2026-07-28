Мигель на каблуках исполнил трогательный номер вместе с мамой
82-летняя мама Мигеля станцевала с сыном на одной сцене на каблуках
Мигель подготовил один из самых трогательных моментов своего шоу, пригласив на сцену 82-летнюю маму Татьяну Сергеевну. Вместе они исполнили танцевальный номер, причём оба выступали на каблуках.
Для выхода на сцену Татьяна Сергеевна выбрала ярко-красные туфли на шпильке и уверенно присоединилась к сыну. По её словам, сам Мигель когда-то самостоятельно научился ходить на каблуках и даже выступал в пуантах.
После номера мама хореографа не смогла сдержать эмоций и призналась, что для неё это выступление стало исполнением давней мечты.
«Я мечтала станцевать на этой сцене с сыном. И это случилось», — сказала Татьяна Сергеевна со сцены.Зрители встретили семейный номер бурными аплодисментами, а трогательное признание мамы Мигеля стало одним из самых эмоциональных моментов вечера.