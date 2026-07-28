Самбурская пошутила над мужчиной, который признался, что пришёл на концерт не по своей воле
Настасья Самбурская публично отчиталa зрителя с недовольным лицом на концерте
Настасья Самбурская во время одного из своих концертов обратила внимание на зрителя, который, по её мнению, выглядел слишком недовольным. Артистка решила не оставлять это без внимания и прямо со сцены устроила импровизированный стендап.
Певица внимательно посмотрела в зал и заметила мужчину с серьёзным выражением лица. Как выяснилось, на концерт он пришёл вместе с девушкой и признался, что сам творчество Самбурской не слушает.
«Кто это? Почему он так недоволен?.. У меня вопрос: что ты тут делаешь?» — с улыбкой обратилась артистка к зрителю.После этого Самбурская продолжила шутить, заявив, что хорошо запомнила мужчину.
«Я тебя запомнила. Этого больше сюда не пускать», — добавила певица, вызвав смех у публики.Судя по реакции зрительного зала, большинство гостей восприняли перепалку как часть концертного шоу и поддержали артистку аплодисментами.