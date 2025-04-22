«Константин Юрич без пяти минут на вылете»: психолог Степанова заявила о скором разводе Собчак и Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Популярный психолог Вероника Степанова уверена, что Ксения Собчак и Константин Богомолов в скором времени объявят о разрыве отношений. Предпосылки к этому звезда соцсетей нашла в публикации журналистки.
На днях Собчак отправилась в экзотическое путешествие в Руанду. Правда компанию ей составил не супруг, а телеведущая Екатерина Андреева. В этом решении Степанова разглядела проблемы в браке режиссёра и телезвезды.
Вероника Степанова (фото: Telegram @veronikastepanova20011)
Собчак вышла на связь с поклонниками и рассказала, что получает множество вопросов о том, где же сейчас находится Богомолов. Журналистка решила в шутливой форме ответить на надоевшие расспросы и представила Константином своего гида. Интернет-психолог после этого объявила, что Ксения находится на пути к разводу, раз уже открыто шутит в адрес мужа.
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Вероника Степанова (фото: Telegram @veronikastepanova20011)
Собчак вышла на связь с поклонниками и рассказала, что получает множество вопросов о том, где же сейчас находится Богомолов. Журналистка решила в шутливой форме ответить на надоевшие расспросы и представила Константином своего гида. Интернет-психолог после этого объявила, что Ксения находится на пути к разводу, раз уже открыто шутит в адрес мужа.
«Константин Юрич очевидно без пяти минут на вылете, раз в ход пошли суровые шутки. И ведь что характерно, для взрослой семейной жизни, куда лучше бы сгодился Максимка (речь о бывшем муже Собчак Максиме Виторгане – прим. ред): верный, дипломатичный, уютный, лёгкий, весёлый, и к тому же есть общий ребенок. Согласитесь, ну полная противоположность Костянычу (сохранены авторские орфография и пунктуация – прим. ред)», – язвительно заявила Степанова в личном блоге.К слову, это уже не первый раз, когда Степанова прогнозирует скорый развод Собчак и Богомолова. Психолог убеждена, что журналистка по натуре является хищницей, а значит в скором времени ей надоест «правильный» образ мужа-семьянина и она отправится на поиски новой любви.
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Анастасия Чинкова