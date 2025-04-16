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Стало известно, где сейчас находится улетевшая из России с сыном Ксения Собчак

Собчак отдыхает с сыном Платоном в турецкой Каппадокии
Ксения Собчак (Фото: Instagram*/xenia_sobchak)

Ксения Собчак (Фото: Instagram*/xenia_sobchak)

Похоже, что журналистка Ксения Собчак улетела отдыхать со своим сыном Платоном в турецкую Каппадокию. Об этом можно судить по ее публикации в соцсетях.
«Бывают такие места, в которых вроде все твои друзья уже были, а ты — нет. Каппадокия для меня была именно таким местом. Тратить три дня, лететь сюда — всегда было лень . А вот как пересадка вместо Стамбула в составе длинного путешествия — идеально . Спасибо за суперлогистику», — написала Собчак.

Фото: Instagram*/xenia_sobchak

Пару дней назад СМИ сообщали, что телеведущая покинула Россию вместе со своим сыном. При этом она не уточняла конечную точку, сказав лишь, что начинается «красивое путешествие».

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#звёзды
#шоу-бизнес
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Актриса Аманда Байнс завела страницу на OnlyFans
Актриса Аманда Байнс завела страницу на платформе OnlyFans
16 апреля 2025, 14:24

Аманда Байнс (Фото: Instagram*, @amandapandapandapanda1)

Звезда нулевых, американская актриса Аманда Байнс завела страницу на сервере OnlyFans, где часто публикуют эротические видео и фото. Об этом она сообщила в личном блоге.
Поклонники надеялись на привычный для платформы контент, но Аманда всех переиграла: она создала страницу ради общения с единомышленниками и публикации заметок о стиле.

Аманда Байнс известна своими ролями в таких работах, как «Большой толстый лжец», «Всякая всячина», «Она – мужчина».

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16 апреля 2025, 14:20

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Instagram*/bruhunova)

Татьяна Брухунова, жена известного юмориста Евгения Петросяна, готовится в третий раз стать мамой. Кроме того, недавно она угодила в новый скандал. Подробнее о том, что происходит в жизни знаменитой пары, расскажет «Радио 1».

Жена Петросяна готовится к беременности


Женщина проходит полное обследование организма, готовясь к беременности. По слухам, 36-летняя Татьяна тщательно следит за здоровьем, чтобы увеличить шансы зачатия и успешных родов. Она мечтает о сыне, которого хочет назвать Евгений, пока ее муж думает о дочери и уже придумал для нее имя — Белла. Мужчина, которому в этом году исполнится 80 лет, не отрицает своего желания иметь еще одного ребенка.

Пара заключила союз в конце 2019 года. Они скрывали свои отношения, которые, по слухам, начались еще в 2013 году. На фоне громкого развода Петросяна и Елены Степаненко Татьяну Брухунову обвиняли в разрушении брака.

У Евгения и Татьяны уже есть дети: сын Ваган, родившийся в 2020 году и дочь Матильда, появившаяся в 2023 году. Татьяна тщательно скрывалась от публики во время беременности, из-за чего возникло много слухов про использование суррогатного материнства.

Татьяна Брухунова (Фото: Istagram*/bruhunova)


Скандал в соцсетях

Недавно в сети Татьяна снова угодила в скандал. На своем аккаунте она рассказала подписчикам, что полностью перешла на российские бренды, отказавшись от импортных.

«Почему-то я обратила внимание на это – и даже не могу объяснить, почему. Очки, обувь, даже нижнее бельё. Вся одежда, всё, представляете, сделано в России. Это ли не повод гордиться?» – поделилась жена Петросяна.
Ее комментарий сподвиг пользователей социальной сети иронизировать на эту тему. Кто-то гадал урезал ли ее расходы на гардероб муж или кто-то рассказал ему о ее увлечении западными брендами. Многие сомневаются, что Татьяна сможет полностью отказаться от иностранного люкса.

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«Надо же. С каких пор, интересно? Как стали предъявлять, что постоянно выпячивает элитные мировые бренды, бац – и сразу всё стало нашим, и сама не знает, почему. Дед бюджет урезал», – пишут пользователи сети.
Татьяна никогда не упустит возможности показать новые образы, надев их в театр или просто опубликовав фотографию.

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Самбурская показала травму от Стаса Костюшкина в ДТП
16 апреля 2025, 14:14

Настасья Самбурская (Фото: Instagram*/samburskaya)

Актриса Настасья Самбурская показала травму в результате ДТП в Москве. Девушка опубликовала видео в соцсетях.
«Вот такая у меня теперь красота на руке, потому что на пешеходном переходе меня сбил мопедист, будь он неладен… У меня съёмки каждый день. Мне что делать с этим», — поделилась Самбурская.
Фото: Instagram*/samburskaya

Затем в интернете появились кадры с места происшествия — якобы прохожий узнал Самбурскую на улице и случайно заснял произошедшее. Интересно, что на мопеде был певец Стас Костюшкин. Некоторые обозреватели уже отметили, что в такие совпадения можно поверить с трудом. Журналисты предположили, что, возможно, готовится новый проект.

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#мир
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#звёзды
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«Общалась с психологами»: Анна Хилькевич о поиске «слабых мест» в отношениях с мужем
Хилькевич рассказала про двухлетний кризис в отношениях с мужем Артуром
16 апреля 2025, 13:49

Анна Хилькевич (Фото: Telegram/khilkevich_anna)

В отношениях актрисы Анны Хилькевич с мужем Артуром бывали кризисы. Один из них продолжался два года. Подробностями звезда «Универа» поделилась со «Страстями». Брак артистки длится уже десять лет.
«Я общалась с психологами в сложные моменты, читала книги по отношениям, пыталась понять, где наши слабые места, что нам надо подтянуть», — поделилась Хилькевич.

Звезда добавила, что они с мужем стараются конструктивно разговаривать, чтобы никого не обидеть, ведь цели обидеть — нет. По словам Хилькевич, человека нужно принимать со всеми его недостатками. Это стало главным уроком, который она выучила, находясь замужем. Анна видит в избраннике много положительных сторон, хоть и знает о неидеальных.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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Продюсер Лободы и любовник Галкина*: кто из звезд и как поздравил Пугачеву с 76-летием
16 апреля 2025, 13:36

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 76 лет. Кто из звезд публично поздравил звезду расскажет «Радио 1».

Поздравление от дочери


Певица Кристина Орбакайте поздравила мать, выложив в социальную сеть ролик с 15-летнего выступления в Европе.

«С днем рождения, мама. Делюсь с вами архивной съемкой песни „Летние дожди“ в Швеции 1983 года», — пишет она.

В комментариях под роликом отметились такие звезды как народный артист России Игорь Николаев, стилисты Игорь Гуляев и Влад Лисовец.


Игорь Николаев с супругой


Игорь Николаев (Фото: Telegram @igornikolaev_music)

Николаев отдельным постом выложил отрывок песни «Близкие люди» в ее исполнении. Жена Игоря Николаева выложила архивное фото с мужем и именинницей, адресуя Алле Борисовне свои поздравления.

Поздравления от мужа и коллег


Максим Галкин* поздравил жену, опубликовав совместный снимок и подписав: «С днем рождения, любимая!». А в комментариях отметилась подруга певицы и бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Продюсер Игорь Крутой тоже посвятил пост Пугачевой, выложив фрагмент песни и написав поздравление.

Юморист Сергей Дроботенко, которого подозревали в романе** с Галкиным*, опубликовал архивное фото Аллы Пугачевой и Орбакайте вместе с группой ABBA.

Алла Пугачёва c дочерью Елизаветой (Фото: Instagram***, @maxgalkinru)

Фильм Ксении Собчак


В 2024 году певицу поздравляли многие звезды. Ксения Собчак опубликовала 15 апреля выпуск, снятый благодаря участию многих людей: Лолита Милявская и Манижа, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, музыкальный критик Артур Гаспарян, изготовитель кукол Владимир Емельяненко, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, посещавшие концерт Пугачевой в Чернобыле, основатель фан-клуба «Апрель» журналист Алексей Остудин, а также фанаты и поклонники артистки.

Собчак заявляла, что многие публичные люди отказались поздравлять певицу. Она узнала это в процессе съемок фильма.

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