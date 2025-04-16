Стало известно, где сейчас находится улетевшая из России с сыном Ксения Собчак

Ксения Собчак (Фото: Instagram*/xenia_sobchak)
Похоже, что журналистка Ксения Собчак улетела отдыхать со своим сыном Платоном в турецкую Каппадокию. Об этом можно судить по ее публикации в соцсетях.
«Бывают такие места, в которых вроде все твои друзья уже были, а ты — нет. Каппадокия для меня была именно таким местом. Тратить три дня, лететь сюда — всегда было лень . А вот как пересадка вместо Стамбула в составе длинного путешествия — идеально . Спасибо за суперлогистику», — написала Собчак.
Фото: Instagram*/xenia_sobchak
Пару дней назад СМИ сообщали, что телеведущая покинула Россию вместе со своим сыном. При этом она не уточняла конечную точку, сказав лишь, что начинается «красивое путешествие».
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