17 ноября 2026, 15:56

Футболист Сафонов добился пересмотра дела о многомиллионных алиментах на дочь

Матвей Сафонов (Фото: Instagram* / @motya_39)

Вратарь сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов добился пересмотра дела о размере алиментов на содержание дочери Майи. Конституционный суд РФ разрешил заново рассмотреть вопрос о выплатах, которые футболист перечисляет бывшей супруге Анастасии. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».