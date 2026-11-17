Конституционный суд разрешил пересмотреть размер алиментов вратаря «ПСЖ» Сафонова
Вратарь сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов добился пересмотра дела о размере алиментов на содержание дочери Майи. Конституционный суд РФ разрешил заново рассмотреть вопрос о выплатах, которые футболист перечисляет бывшей супруге Анастасии. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Ранее суд обязал спортсмена отдавать на содержание ребёнка четверть своего дохода. С учётом заработков Сафонова сумма алиментов достигала нескольких миллионов рублей. Футболист считал такие выплаты несоразмерными реальным потребностям дочери и добивался установления фиксированной суммы — 300 тысяч рублей в месяц.
По информации представителей спортсмена, за три с половиной года он выплатил около 62 миллионов рублей по решению суда. Ещё девять миллионов Сафонов перечислил бывшей жене добровольно. Кроме того, ранее сообщалось о единовременной выплате в размере 61 миллиона рублей.
Теперь дело направят на пересмотр, однако вернуть уже перечисленные средства футболист не сможет. Таким образом, решение Конституционного суда касается дальнейшего определения размера алиментов, а не возврата прежних выплат.
Дочь Матвея и Анастасии Сафоновых Майя родилась в июне 2021 года. Спустя несколько месяцев после её появления на свет супруги развелись, после чего между ними начались судебные разбирательства. Сейчас футболист состоит в браке с блогером Мариной Кондратюк.
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