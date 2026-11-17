17 ноября 2026, 14:58

Женщина заявила, что семь лет одна воспитывает дочь от Торнике Квитатиани

Торнике Квитатиани (Фото: Instagram* / @toko_rocko)

Элина, назвавшая себя бывшей возлюбленной Торнике Квитатиани, опубликовала в соцсетях видео с обвинениями в адрес артиста. По словам девушки, она уже семь лет самостоятельно воспитывает их общую дочь и всё это время не получает от певца финансовой помощи. Сначала Элина не раскрывала имя отца ребёнка, однако позже решила назвать его публично — как она объяснила, чтобы обезопасить себя.





Девушка утверждает, что долгое время не решалась рассказывать эту историю из-за угроз со стороны Квитатиани. По её словам, артист якобы обещал опубликовать её откровенные фотографии. Элина также рассказала, что после обращения за алиментами адвокат предупредил её о возможных последствиях публичных высказываний.





«Я не буду сейчас в подробностях рассказывать всю эту историю. Я этого абсолютно не боялась, просто я на тот момент думала о своем здоровье, о здоровье ребёнка. Сейчас адвокат, когда я подала на алименты, сказал, что если я буду озвучивать имя или плохо говорить, то на меня есть управа. Мне, моему ребёнку закроют выезд из страны», — рассказала Элина.

«Адвокат его сказал, что все деньги идут концертному директору, сам он не зарабатывает, и платить будут по суду минимум, но вопросы о выезде ребёнка теперь будет решать отец. А также отец будет решать, в какую школу ходить и на какие кружки. <...> Будет решать ещё такие вопросы лишь потому, что он будет платить 10 000 в месяц! Подала на алименты потому, что моя дочь пошла в школу. Я считала, что мужчины должны финансово нести ответственность, особенно когда есть деньги! В итоге мы вернулись обратно в Америку, где мы и проживаем. Человек гнилой и низкий. Я не дам ему портить жизнь ребёнку, но молчать я тоже больше не буду», — добавила она.