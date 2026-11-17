17 ноября 2026, 15:43

Гоша Куценко переделывает мультфильм из-за сходства героя с Томом Холландом

Гоша Куценко (Фото: Instagram* / @goshakutsenko_official)

Гоше Куценко пришлось пересмотреть работу над собственным проектом из-за неожиданного сходства главного героя с голливудским актёром Томом Холландом. Об этом артист рассказал «Звездачу» на премьере фильма «Дедмобиль».





По словам Куценко, команда приступила к созданию картины в начале лета, когда фильм «Человек-паук» ещё не вышел. Для проекта выбрали молодого персонажа, внешность которого в итоге оказалась похожа на исполнителя роли знаменитого супергероя. Художники успели нарисовать примерно половину картины, прежде чем Куценко показал результат другим участникам работы.





«У нас был главный герой, молодой. Так случилось — он был похож на Тома Холланда. Мы начинали делать его в начале лета, «Человек-паук» («Анти-колобок») ещё не вышел. Когда мы его выбрали и нарисовали полкартины, я принес её, показал, мне сказали: «Очень впечатляюще, но при чём здесь Том Холланд? Нас не поймут». И мы сейчас переделываем всю картину», — рассказал Гоша на премьере фильма «Дедмобиль».