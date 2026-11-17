17 ноября 2026, 15:19

Экс-супруг актрисы Натальи Бочкарёвой отказался комментировать раздел имущества

Наталья Бочкарёва (Фото: Instagram* / @natalia_bochkareva_official)

Бывший муж Натальи Бочкарёвой Роман Гаврилов впервые отреагировал на вопросы о разводе и предстоящем разделе совместно нажитого имущества.





В беседе с Super бизнесмен отказался обсуждать конфликт с актрисой и заявил, что не следит за новостями об их расставании.





«Слушайте, мне неинтересно, правда. Я не смотрю новости и не даю комментариев никаких. Извините», — заявил Гаврилов.