«Мне неинтересно»: экс-муж Бочкарёвой высказался о конфликте с актрисой из-за имущества
Экс-супруг актрисы Натальи Бочкарёвой отказался комментировать раздел имущества
Бывший муж Натальи Бочкарёвой Роман Гаврилов впервые отреагировал на вопросы о разводе и предстоящем разделе совместно нажитого имущества.
В беседе с Super бизнесмен отказался обсуждать конфликт с актрисой и заявил, что не следит за новостями об их расставании.
«Слушайте, мне неинтересно, правда. Я не смотрю новости и не даю комментариев никаких. Извините», — заявил Гаврилов.Наталья и Роман расстались после семи лет брака. Инициатором развода, как сообщалось ранее, стал бизнесмен. Позже в ходе судебного разбирательства стало известно, что у мужчины есть другая семья.
Ранее адвокат актрисы Маргарита Гаврилова рассказала, что бывшим супругам не удалось прийти к соглашению по поводу раздела имущества. По её словам, Роман предложил собственный вариант брачного договора, однако условия не устроили Наталью.