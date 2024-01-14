Концерт британской группы в Греции отменили из-за Украины

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Концерт британского трио Tiger Lillies в Афинах был отменен после того, как жители района Экзархия обратились к властям с протестом против группы за ее поддержку Украины, сообщает «Эфимерида тон синдактон».
По информации издания, концерт, который должен был состояться на центральной площади района, предоставлялся группой бесплатно в знак поддержки местных жителей, выступающих против строительства метро в Экзархии и участвующих в акциях протеста, которые иногда сопровождались столкновениями с полицией. По словам газеты, организаторы вынуждены были отменить мероприятие из-за явной симпатии группы к Украине и давления «групп и отдельных лиц, участвующих в социальной жизни района».
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