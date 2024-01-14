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Концерт британской группы в Греции отменили из-за Украины

Концерт британской группы Tiger Lillies в Афинах отменили из-за Украины
14 января 2024, 01:22
Фото: iStock/cookelma

Фото: iStock/cookelma

Концерт британского трио Tiger Lillies в Афинах был отменен после того, как жители района Экзархия обратились к властям с протестом против группы за ее поддержку Украины, сообщает «Эфимерида тон синдактон».
По информации издания, концерт, который должен был состояться на центральной площади района, предоставлялся группой бесплатно в знак поддержки местных жителей, выступающих против строительства метро в Экзархии и участвующих в акциях протеста, которые иногда сопровождались столкновениями с полицией. По словам газеты, организаторы вынуждены были отменить мероприятие из-за явной симпатии группы к Украине и давления «групп и отдельных лиц, участвующих в социальной жизни района».

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Актрису Мию Гот обвинили в побоях
13 января 2024, 17:50

Фото: istockphoto/ppengcreative

30-летняя актриса Мия Гот обвиняется в жестоком поведении.
По словам актёра массовки, который снимался вместе с Гот в финальной части трилогии Х, картине «Максин».

В судебном иске, который оказался в распоряжение TMZ, Джеймс Хантер утверждает, что в 2023 на съёмках одной из сцен, где Гот должна была бежать, перепрыгивая через него, девушка специально ударила его по голове ботинком. Но дубль не получился достаточно хорошим.

Сцену пришлось переснимать. Мия Гот в очередной раз оказалась не слишком аккуратной.

По словам пострадавшего, травмы, которые ему нанесла Гот, вызвали сильную боль, ригидность шеи и даже сотрясение мозга.
А после того, как мужчина пожаловался режиссёру, Гот начала высмеивать и унижать его. А после этого случая мужчину сняли с роли и уволили.

За свои страдания мужчина планирует получить компенсацию от Гот и режиссеров в размере 500 000 (около 43 млн рублей).

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#актриса
#шоу-бизнес
#новости
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Артисты Галкин* и Сердючка получили штрафы после концертов в Дубае
Mash: Галкин* и Сердючка оштрафованы за антироссийские высказывания в Дубае
13 января 2024, 17:21

Фото: istockphoto/JandaliPhoto

Юморист Максим Галкин* и украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, столкнулись с проблемами в Дубае.
Telegram-канал Mash пишет, что Галкин оштрафован на 100 тысяч дирхам (2,4 млн рублей), а Данилко кроме штрафа получил ещё и запрет на въезд в Объединенные Арабские Эмираты.

Причиной санкций явились политические высказывания на концертах и корпоративах.

Сотрудники Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая изучили запись выступления Галкина в 2023 году. Артист негативно говорил о россиянах, а также продолжал за зрителями фразу «Слава Украине».

Также у Галкина нашли высказывания о РФ, которые не понравились ДТКМ. Артист был оштрафован на 100 тысяч дирхам, он высчитывается от сборов за выступление.

Данилко позволил себе антироссийские высказывания на корпоративе в 2022 году. Сообщается, что он «разжег межнациональный конфликт». В итоге ему не только выписали штраф, но и наложили запрет на выезд.

Известно, что за выступлениями артистов в Дубае особенно пристально следят, чтобы они не делали политических заявлений на концертах.

Ранее сообщалось, что концерты комика Белого* отменили в Таиланде и Индонезии. Руслан Белый* считает, что к отмене причастно российское консульство. Baza пишет, что выступления в Таиланде было запланированы на 7 и 9 января, но концерты не состоялись. Также отменили концерт на Бали, который должен был пройти 11 января.

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*внесён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
#шоу-бизнес
#новости
#оаэ
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Актёр Милош Бикович отпраздновал танцами рождение первенца
13 января 2024, 17:07

Фото: istockphoto/vitalii lysak

Накануне Милош Бикович рассказал, что впервые стал отцом.
Сын актёра родился в Сербии, в одной из частных клиник Белграда. Здесь же Бикович с размахом отпраздновал отцовство. На вечернику по случаю рождения первенца актер пригласил близких друзей, пишет «Стархит».

«В Сербии есть традиция — рвать футболку на свежем папе. И никто так не зажигает, как цыгане! Мои братья, они сказали, что у меня «цыганская душ»“, и я это воспринимаю как большой комплимент. Мои друзья, мои любимые, те кто рядом и в радости, и в горе, спасибо вам за все! День рождения ещё не начался, а свой главный подарок я уже получил», —рассказал Милош Бикович в социальных сетях.
Со своей женой Иваной Малыч актёр начал встречаться в 2021 году. Спустя 2 года Бикович рассказал, что не свободен.

«Моя цель — обеспечить себя жильем, которого пока нет, и найти подходящую девушку для создания семьи», —заявлял Милош Бикович до встречи с женой.
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#дети
#актёр
#шоу-бизнес
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«Не судите меня»: Киркоров нашел виновных в его наряде на «голой» вечеринке
Киркоров в новой песне назвал «виновных» в участии в «голой» вечеринке Ивлеевой
12 января 2024, 20:02

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Певец Филипп Киркоров в своей новой песне «Слухи» попросил не судить его строго за участие в скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

В ответ на негативную реакцию публики, певец в новом треке выразил свои чувства и эмоции, связанные с ситуацией. Артист попросил не судить его за поступки и не верить всему, что говорят о нем.

Как сообщает «Московский комсомолец», в тексе композиции он говорит, что он всего лишь человек и просит город замолчать. Он также указывает, что в образе пеца на «голой» вечеринке виноваты «усталость и первый снег».

«Я иду насмешкам вопреки. Город, умоляю, замолчи», — поет Киркоров.
Ранее сообщалось, что артист пожертвовал 5 миллионов белгородскому фонду «Синяя птица». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
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#эмоции
#киркоров
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В Омске назвали причины отмены концерта Лолиты
В Омске опровергли сведенья о том, что концерт Лолиты отменили из-за казаков
12 января 2024, 19:45

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Концерт Лолиты Милявской в Омске не состоится, та как договор на предоставление зала не подписали. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на областное министерство культуры.
До этого стали известно, что казаки написали открытое письмо, где заявили, что выступают против пропаганды сексуальных извращений и не понимают кто додумался устроить концерт артистки, которая засветилась на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. После этого в соцсетях стала распространяться информация о том, что концерт певицы отменили из-за обращения казаков.

«По поводу проведения концерта Лолиты Милявской в Омске министерство культуры Омской области сообщает следующее. Договоренность об предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются», — заявили в областном Минкульте.


В ведомстве также отметили, что в ближайшее время концерт Лолиты в Омске проводиться не будет.

Изначально мероприятие было запланировано на 27 марта.

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#концерт
#казаки
#договор
#мероприятия
#информация
#площадки
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Киркоров пожертвовал пять миллионов белгородскому фонду «Синяя птица»
12 января 2024, 15:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский певец Филипп Киркоров пожертвовал пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица». Об этом сообщается в сообществе фонда во «ВКонтакте».
Отмечается, что артист сначала направил организации 2,4 миллиона рублей, а затем выделил ещё 2,6 миллиона рублей.

Сотрудники фонда выразили благодарность Киркорову, сообщив, что организация очень нуждалась в такой финансовой поддержке.

Потратить перечисленные средства планируется на пособия, необходимые для занятий материалы, оборудование актового зала и покупку новой мебели.

Ранее Киркоров сообщил, что передаст гонорар, полученный за участие в шоу «Новогодняя Маска», пострадавшим под обстрелами белгородцам.

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#финансирование
#белгород
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Звезда «Слова пацана» рассказал о своей новой роли
Актёр Зулькарнаев из «Слова пацана» сыграет аутиста в новом проекте
12 января 2024, 12:49

Фото: istockphoto/batuhan toker

Актёр Лев Зулькарнаев, который исполнил роль героя по кличке Зима в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сыграет в новом проекте подростка с аутизмом.
Этой новостью актёр поделился с NEWS.ru.

Лев Зулькарнаев будет сниматься в сериале «Она такая классная». Его герой, 18-летний аутист Леня находится под гиперопекой матери. Случайно он натыкается на порнофильм с участием актрисы Алексы Люкс. Парень влюбляется в неё, решает вместе с друзьями поехать в Санкт-Петербург и найти её.

«Это очень важная для меня работа. У меня там главная роль человека с аутистическим расстройством. Это кино — приключенческое роуд-муви, говорящее о том, как общество относится к людям с аутизмом», —рассказал Лев Зулькарнаев.
После выхода скандального сериала «Слово пацана» актеры, исполнившие главные роли, стали объектами обсуждения и повышенного внимания. Одним из артистов, на которого обрушилась популярность после съемок в картине, стал Никита Кологривый. Несмотря на главную роль в сказке «По щучьему велению», новый виток в его карьере произошел после участия в сериале о «казанском феномене».

Актер сделал ряд громких заявлений о своих коллегах по сцене. Кологривый высмеял Данилу Козловского, сыгравшего главную роль в фильме «Духless». По сюжету персонаж артиста владеет дорогим автомобилем, пентхаусом, является заядлым тусовщиком. Кологривый заявил, что на актера просто надели костюм и рассказали, что и как нужно говорить.

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#сериал
#актеры
#новости
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Стало известно, с кем будет драться Даня Милохин на турнире в Дубае
Даня Милохин выйдет на ринг против Аджмала Хана
12 января 2024, 12:18

Фото: istockphoto/S_Bachstroem

Российский блогер Даня Милохин встретится на боксерском поединке с Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.
Об этом сообщила пресс-служба турнира, разместив афишу поединка в социальных сетях.

Сейчас у Хана 3,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена). Это чуть больше, чем у Дани Милохина (3,1 млн).

Бой пройдёт 16 февраля.

Ранее TikTok-блогер Даня Милохин рассказал, что зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц. Об этом он заявил в интервью для канала «100балльный репетитор» на YouTube. По словам Милохина, ему хватает, чтобы поесть, но доход нестабилен.

По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для тиктокера. Он позитивно смотрит на падение доходов.

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#блогер
#оаэ
#общество
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Концерты комика Белого* отменили в Таиланде и Индонезии
12 января 2024, 10:41

Фото: iStock/cookelma

Комик Руслан Белый* считает, что к отмене причастно российское консульство.
Baza пишет, что выступления в Таиланде было запланированы на 7 и 9 января, но концерты не состоялись. Также отменили концерт на Бали, который должен был пройти 11 января.

Тем, кто купил билеты, пришло письмо об отмене выступлений. Там уточнялось, что причина станет известна позднее.
Белый рассказал, что его устно попросили не проводить концерт, причину не объяснили.

По предположению комика, отмена случилась по политическим мотивам. Якобы сотрудники российского консульства обратились к таиландским властям с просьбой, чтобы «такие артисты как Белый не выступали». А перед концертом в Паттайе представители площадки попросили у комика сценарий выступления и дали подписать письмо, где он обязуется «не критиковать российскую власть».

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*признан иноагентом в России
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