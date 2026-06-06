С Пугачевой отказались взыскать пять миллионов рублей по иску о защите чести

06 июня 2026, 14:35

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Пресненский суд Москвы отказал главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда на пять миллионов рублей к певице Алле Пугачевой. Об этом проинформировали в пресс-службе Мосгорсуда.