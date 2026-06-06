С Пугачевой отказались взыскать пять миллионов рублей по иску о защите чести
Пресненский суд Москвы отказал главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда на пять миллионов рублей к певице Алле Пугачевой. Об этом проинформировали в пресс-службе Мосгорсуда.
В пятницу, 5 июня, суд рассматривал гражданское дело, инициированное Бородиным. Согласно информации пресс-службы, требования истца не были удовлетворены. Бородин ранее заявил, что артистка в одном из интервью предоставила о нем ложные и порочащие сведения.
Ранее юрист Иван Соловьев сообщил, что Алла Пугачева и Максим Галкин* могут лишиться имущества в РФ по новому закону. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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