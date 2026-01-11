Концерт Егора Крида на Пхукете неожиданно сорвался

11 января 2026, 14:48

Mash: концерт Егора Крида на Пхукете отменили из-за низких продаж билетов

Егор Крид (Фото: Телеграм/egorkreed)

Концерт Егора Крида на Пхукете отменили из-за низких продаж билетов. Об этом 11 января сообщил телеграм-канал Mash.