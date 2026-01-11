Достижения.рф

Концерт Егора Крида на Пхукете неожиданно сорвался

Концерт Егора Крида на Пхукете отменили из-за низких продаж билетов. Об этом 11 января сообщил телеграм-канал Mash.



Исполнитель должен был выступить 12 января на площадке Plumeria Event Space, где в новогодние праздники прошли концерты Валерия Леонтьева и Нилетто. Однако продажи билетов практически остановились — было реализовано всего около 300 самых дешевых из них.

Основную прибыль организаторы получают от продажи VIP-мест стоимостью от 150 до 700 тысяч рублей, но желающих прибрести их не нашлось.

В результате мероприятие полностью отменили — такая информация появилась на официальном сайте артиста. Гонорар Крида за этот концерт, согласно данным Mash, должен был составить около 17 миллионов рублей.

