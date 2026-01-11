«Все кончено»: Анна Старшенбаум рассталась с отцом своего ребенка
Российская актриса Анна Старшенбаум рассталась с предпринимателем Даниилом Наумовым, отцом своего младшего сына. Об этом она сообщила в своем Instagram*.
Артистка опубликовала совместное фото с экс-возлюбленным и надписью «The End». Причины разрыва она раскрывать не стала.
«Все кончено. Нет слов. Мне невероятно грустно», — написала знаменитость.Пара начала встречаться в 2022-м. В феврале 2024 года у них родился сын Эрик. У Старшенбаум также есть старший ребенок от актера Алексея Бардукова.
