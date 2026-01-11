«Все кончено»: Анна Старшенбаум рассталась с отцом своего ребенка

11 января 2026, 11:58

Актриса Старшенбаум объявила о расставании с предпринимателем Наумовым

Анна Старшенбаум (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Российская актриса Анна Старшенбаум рассталась с предпринимателем Даниилом Наумовым, отцом своего младшего сына. Об этом она сообщила в своем Instagram*.





Артистка опубликовала совместное фото с экс-возлюбленным и надписью «The End». Причины разрыва она раскрывать не стала.

«Все кончено. Нет слов. Мне невероятно грустно», — написала знаменитость.