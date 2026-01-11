Лариса Гузеева впервые показала снимок со своей новорожденной внучкой — фото
Ведущая Лариса Гузеева впервые показала снимок со своей новорожденной внучкой
Лариса Гузеева впервые поделилась в личном блоге снимком, на котором можно увидеть ее внучку Еву.
66-летняя актриса опубликовала фото, где запечатлели руки членов семьи, а также маленькие ладошки ребенка в желтой кофточке. Подписчики в комментариях поздравили артистку с праздником и отметили, что, по их мнению, она будет замечательной бабушкой.
«Слава Богу за все! С Рождеством Христовым! Всем благодати!» — говорится в посте Ларисы Андреевны.
О пополнении в семье Гузеевой стало известно в начале ноября 2025 года, однако точную дату рождения Евы актриса не раскрывает. При этом она сообщала, что ее 25-летняя дочь Ольга Бухарова весной 2025 года вышла замуж. Ольга — дочь Гузеевой от второго брака с ресторатором Игорем Бухаровым. Также у актрисы есть 33-летний сын Георгий от Кахи Толордавы.
Ранее сообщалось, как проводит новогодние праздники Лариса Гузеева.