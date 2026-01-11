Лариса Гузеева впервые показала снимок со своей новорожденной внучкой — фото

11 января 2026, 14:25

Ведущая Лариса Гузеева впервые показала снимок со своей новорожденной внучкой

Лариса Гузеева (Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева впервые поделилась в личном блоге снимком, на котором можно увидеть ее внучку Еву.





66-летняя актриса опубликовала фото, где запечатлели руки членов семьи, а также маленькие ладошки ребенка в желтой кофточке. Подписчики в комментариях поздравили артистку с праздником и отметили, что, по их мнению, она будет замечательной бабушкой.





«Слава Богу за все! С Рождеством Христовым! Всем благодати!» — говорится в посте Ларисы Андреевны.