«Почти нет сил»: Певицу Настю Каменских госпитализировали на пятый день голодовки

11 января 2026, 13:54

Певицу Настю Каменских госпитализировали в Барселоне после голодовки

Анастасия Каменских (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Настя Каменских, которая вместе с мужем Потапом живет в Испании, после новогодних праздников решила похудеть.





Артистка призналась, что вес в 65 кг считает для себя лишним, и объявила о семидневной голодовке. По ее словам, это было ей нужно, чтобы убрать лишнее не только в теле, но и в сознании.





«Почти нет сил», — писала исполнительница, но эксперимент не прерывала.