«Почти нет сил»: Певицу Настю Каменских госпитализировали на пятый день голодовки
Певицу Настю Каменских госпитализировали в Барселоне после голодовки
Настя Каменских, которая вместе с мужем Потапом живет в Испании, после новогодних праздников решила похудеть.
Артистка призналась, что вес в 65 кг считает для себя лишним, и объявила о семидневной голодовке. По ее словам, это было ей нужно, чтобы убрать лишнее не только в теле, но и в сознании.
«Почти нет сил», — писала исполнительница, но эксперимент не прерывала.
Однако на пятый день Каменских стало плохо, и ее увезли на скорой. Селебрити оказалась в больнице под капельницей. Теперь, по словам звезды, она выходит из голодовки максимально осторожно. В рационе присутствуют тарелка постного овощного супа и персиковый сок. Врачи объяснили, что восстановление после отказа от еды должно быть мягким.
Также Каменских сообщила, что проблемы со здоровьем начались еще в конце прошлого года из-за сильного стресса. У нее появились панические атаки, аритмия и другие последствия, причины которых она продолжает выяснять.