Валерий Меладзе полностью убрал Россию из своей концертной карты
Валерий Меладзе перестал давать концерты в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, певец отказался даже от частных мероприятий и корпоративов.
Артист принял такое решение после нескольких скандалов: проверок по поводу финансирования ВСУ и отмены выступления в Киргизии. Сейчас Валерий Шотаевич сосредоточился на зарубежных гастролях.
Его супруга Альбина Джанабаева периодически приезжает в Москву и останавливается в доме на Новой Риге. Самого Меладзе приглашают иностранные организаторы и русскоязычная публика за рубежом — в основном в Дубае, где цена закрытого вечера достигает €130 тыс. В перерывах певец живёт в Испании.
Известно, что в 2023-м артиста проверили после дубайского концерта, где он отреагировал на лозунг «Слава Украине». Позже внимание к нему привлекли его европейские выступления: организаторы тура оказались связаны с людьми, которые поддерживают Киев и собирают деньги для ВСУ.
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