Валерий Меладзе полностью убрал Россию из своей концертной карты

18 июля 2026, 14:27

Певец Валерий Меладзе отказался от концертов и корпоративов в РФ

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Валерий Меладзе перестал давать концерты в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, певец отказался даже от частных мероприятий и корпоративов.