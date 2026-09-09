Украинскую певицу Настю Каменских внесли в базу сайта «Миротворец»*
Музыкальная исполнительница Настя Каменских пополнила базу скандального сайта «Миротворец»* после недавнего интервью. Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Авторы портала обвиняют Каменских в участии в «информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни на Украине». Кроме того, артистку называют «провокатором».
В конце августа Каменских высказалась против преследования русского языка на территории своей страны. Она заявила, что ущемление людей по языковому признаку равно дискриминации по цвету кожи.
Сайт «Миротворец»* создали в 2014 году. Туда вносят так называемых «врагов нации» из числа знаменитых людей, которые посещали Крым и Донбасс, или по каким-то другим причинам, которые не устроили авторов.
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