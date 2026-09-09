Певицу Маргариту Суханкину проверят на клевету
Суханкину проверят на клевету по просьбе композитора Литягина
Композитор Андрей Литягин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о проведении проверки в отношении бывшей солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной. Об этом стало известно 9 сентября.
Поводом для обращения стали высказывания певицы в СМИ, которые музыкант расценил как клевету. Информацию приводят «Известия». Ранее Суханкина в комментарии изданию, касающемся судебного спора с Литягиным о правах на песни, заявила, что композитор уже более трёх лет находится в розыске и уклоняется от правоохранительных органов.
«Она дала интервью о том, что я нахожусь в розыске. Это недопустимая клевета, и деяния за эти слова подпадают под диспозицию ст. 128.1 («Клевета») Уголовного кодекса Российской Федерации. Заявление подано. Будет проводиться проверка», — произнес Литягин.23 июля Мосгорсуд удовлетворил иск Суханкиной к композитору, запретив ему единолично распоряжаться исключительными правами на совместное исполнение ряда хитов «Миража», включая «Музыка нас связала», «Я больше не прошу», «100 звёзд», «Мерцает ночь» и «Звёзды молчат». Кроме того, в июле аналогичное решение принял и Замоскворецкий суд Москвы. В инстанции уточнили, что истица не давала согласия на распоряжение правами, а ответчик использовал их без её ведома и не выплатил вознаграждение.
Литягин, комментируя решение суда, заявил, что не согласен с ним и будет обжаловать. Дату рассмотрения апелляции Литягина пока не назначили. По его словам, в 2013 году Суханкина и продюсер продали ему права на голос певицы, о чём имеются документы с её подписью. В ходе суда, как отметил композитор, экспертиза подтвердила подлинность подписи, несмотря на попытки певицы это оспорить.
Адвокат Литягина Дмитрий Невшупа добавил, что Суханкина на начальном этапе признавала свою подпись, но позднее, сменив представителя, кардинально изменила позицию. Он также отметил, что аналогичным провокациям со стороны певицы подвергался гитарист группы Алексей Горбашов, однако музыканты никогда не позволяли себе оскорбительных заявлений в её адрес.
«Хочется выразить надежду на скорейшее разрешение всех внутренних конфликтов, так как это одно целое явление под названием «МИРАЖ», которое искренне уважают и ценят несколько поколений поклонников», — заключил Невшупа.