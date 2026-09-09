Певицу Маргариту Суханкину проверят на клевету

09 сентября 2026, 22:51

Суханкину проверят на клевету по просьбе композитора Литягина

Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Композитор Андрей Литягин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о проведении проверки в отношении бывшей солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной. Об этом стало известно 9 сентября.





Поводом для обращения стали высказывания певицы в СМИ, которые музыкант расценил как клевету. Информацию приводят «Известия». Ранее Суханкина в комментарии изданию, касающемся судебного спора с Литягиным о правах на песни, заявила, что композитор уже более трёх лет находится в розыске и уклоняется от правоохранительных органов.





«Она дала интервью о том, что я нахожусь в розыске. Это недопустимая клевета, и деяния за эти слова подпадают под диспозицию ст. 128.1 («Клевета») Уголовного кодекса Российской Федерации. Заявление подано. Будет проводиться проверка», — произнес Литягин.

«Хочется выразить надежду на скорейшее разрешение всех внутренних конфликтов, так как это одно целое явление под названием «МИРАЖ», которое искренне уважают и ценят несколько поколений поклонников», — заключил Невшупа.