Звезду «Доктора Кто» обвинили в серии преступлений на почве секса
Известный британский актер Ноэль Кларк, получивший широкую известность благодаря роли в сериале «Доктор Кто», стал фигурантом уголовного дела о сексуальных преступлениях. Об этом стало известно 9 сентября.
Как сообщает издание Daily Mail, прокуратура Лондона официально выдвинула против него шесть обвинений. По данным следствия, от противоправных действий актера пострадали пять женщин.
Ему инкриминируют два эпизода сексуального насилия, три случая вуайеризма (подсматривания) и один случай эксгибиционизма. Период совершения предполагаемых преступлений охватывает временной промежуток с 2007 по 2016 год.
Расследование в отношении Кларка инициировали лишь в сентябре 2025 года. Представитель Королевской прокурорской службы Лондона Бетан Дэвид подтвердила, что собранных улик достаточно для передачи дела в суд.
Помимо уголовного преследования, актер испытывает серьезные финансовые проблемы. В декабре прошлого года его признали банкротом после того, как он проиграл судебный процесс против газеты The Guardian. Кларк пытался оспорить публикации издания, касающиеся обвинений в его адрес в неподобающем поведении, однако суд признал его иск необоснованным.
Это не первый юридический конфликт актера, связанный с обвинениями. В 2022 году Кларк уже подавал иск в Высокий суд Лондона против Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), обвиняя организацию в клевете. Поводом для иска послужило решение академии приостановить его членство на фоне появившихся тогда же сообщений о сексуальных домогательствах и издевательствах.
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