Звезду «Доктора Кто» обвинили в серии преступлений на почве секса

09 сентября 2026, 23:06

Daily Mail: актера Ноэля Кларка обвинили в сексуальных преступлениях в Британии

Ноэль Кларк (Фото: кадр из фильма «Аномалия» (2014)

Известный британский актер Ноэль Кларк, получивший широкую известность благодаря роли в сериале «Доктор Кто», стал фигурантом уголовного дела о сексуальных преступлениях. Об этом стало известно 9 сентября.