Концерт Канье Уэста не может состояться без договора аренды площадки
Договора аренды площадки на концерт американского рэпера Канье Уэста не было и нет, поэтому мероприятие состояться не может. Об этом проинформировала «Газпром Арена».
Концертное агентство Say Agency ранее заявило РИА Новости о предстоящем выступлении Канье Уэста в России. Два концерта должны были пройти на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако после этого стадион опроверг информацию о подписании договора аренды для мероприятия.
Представители арены сообщили, что Say Agency организовало рекламную кампанию и продажу билетов без соответствующих документов. В свою очередь, представители агентства утверждают, что концерты не отменяются и подготовка продолжается в обычном режиме. По их словам, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.
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