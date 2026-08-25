Концерт Канье Уэста не может состояться без договора аренды площадки

25 августа 2026, 14:24

«Газпром Арена»: концерт Канье Уэста не состоится без договора аренды

Канье Уэст (Фото: кадр из клипа «I Love It»)

Договора аренды площадки на концерт американского рэпера Канье Уэста не было и нет, поэтому мероприятие состояться не может. Об этом проинформировала «Газпром Арена».