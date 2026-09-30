Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге официально отменили
Организаторы подтвердили отмену шоу Канье Уэста в Петербурге
Организаторы концерта Канье Уэста, выступающего под именем Ye, подтвердили отмену шоу в Санкт-Петербурге.
Say Agency сообщило, что выступление в ранее заявленные даты не состоится.
«В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах. Say Agency благодарны всем, кто эти полтора месяца был рядом: поддерживал нас, переживал и, как и мы, ждал этих концертов всем сердцем. Мы остаёмся на связи и продолжаем работать», — говорится в заявлении агентства.При этом организаторы сообщили о возможности вернуть приобретённые билеты. Дополнительные подробности о порядке возврата обещают предоставить в ближайшее время.
О возможной отмене концерта Йе заговорили ещё в конце августа. На протяжении нескольких недель появлялись противоречивые сообщения о судьбе шоу: информация об отмене сменялась новыми анонсами, а поклонники продолжали ждать официальных разъяснений.
Накануне вновь появилась информация о том, что выступление не состоится. Теперь организаторы подтвердили, что концерт действительно отменён, пообещав отдельно рассказать о дальнейших планах проекта.