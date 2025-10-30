Концерт Крида в Новосибирске состоится, несмотря на отмену выступления в Омске

30 октября 2025, 21:58

Фото: iStock/Anton Vierietin

Концерт Егора Крида в Новосибирске состоится, несмотря на то, что в Омске выступление артиста отменили.





Напомним, организаторы омского мероприятия сослались на болезнь Крида и перенесли концерт на следующий год. В Новосибирске же продолжается подготовка к выступлению певца, которое состоится 1 ноября, а продажу билетов не останавливали.





«В продаже находятся 2 билета в секторе E9 стоимостью от 4000 рублей, 67 билетов на танцпол по 4000 рублей, а также 120 билетов в секторе A2 и 169 билетов в секторе E4 стоимостью от 7000 рублей каждый», — пишет Om1 Новосибирск.