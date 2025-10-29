«Сибирь подождёт»: Егор Крид переносит выступления из-за срыва здоровья

29 октября 2025, 22:37

Егор Крид перенёс концерты в Омске и Новосибирске из-за проблем со здоровьем

Егор Булаткин (Фото: Telegram @egorkreed)

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) переносит свои ближайшие концерты в Омске и Новосибирске. Причиной стало плохое самочувствие артиста. Он сообщил об этом в своём блоге.





Егор пояснил, что самочувствие ухудшилось из-за напряжённого графика. Частые перелёты и большая нагрузка сказались на его здоровье. Особенно плохо певец почувствовал себя после выступления в Балашихе, где ему потребовалась помощь врача.

«Мы с командой приняли решение перенести ближайшие концерты (пока что это Омск и Новосибирск, но могут добавляться ещё), чтобы я смог хотя бы немного восстановиться», — написал артист.