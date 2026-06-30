«Портал в 1995-й»: Чурикова показала архивные фото с выпускного

30 июня 2026, 06:18

Телеведущая Чурикова показала архивные фото из выпускного альбома

Яна Чурикова (Фото: Instagram* / @yana_chu)

Яна Чурикова опубликовала в своём блоге редкие архивные фото со школьного выпускного. Снимки нашла мать телеведущей по её собственной просьбе.





Вдохновением для публикации стала волна выпускных, которая сейчас прокатилась по стране. В подписи к фото Чурикова с ностальгией отметила, что «открыла портал в прошлое».



Яна Чурикова (Фото: Instagram* / @yana_chu)



«Узнали? Эта девчонка открывает портал в 1995‑й. По всей стране идут выпускные, и я попросила маму порыться в архиве и найти мой выпускной альбом. Редкие кадры из эпохи до соцсетей и времени, когда классы были маленькие», — подчеркнула Чурикова.