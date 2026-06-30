Лера Кудрявцева осталась под впечатлением после знакомства с Прохором Шаляпиным

30 июня 2026, 05:48

Кудрявцева назвала отличительные черты Прохора Шаляпина после знакомства с ним

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками тёплыми впечатлениями от общения с Прохором Шаляпиным. Прямой эфир с подписчиками она провела прямо из машины.





Кудрявцева призналась, что рада тому, как сложилось их близкое знакомство. По словам звезды, распространённый образ Шаляпина как альфонса не соответствует действительности. Ведущая также обратила внимание на приятные мелочи, которые особенно ценит в людях.



«Во‑первых, Прохор платит за тебя и предлагает это сделать — например, там обед, завтрак, ужин, не знаю. И, что самое важное, предлагает нести твои вещи в аэропорту. Ни один из артистов это не предложит тебе в нашем шоу‑бизнесе», — поделилась Кудрявцева.