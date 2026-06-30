Налог на дом Киркорова в Майами вырос почти до 77 тысяч долларов

30 июня 2026, 08:21

Филипп Киркоров (Фото: Instagram*@fkirkorov)

Особняк Филиппа Киркорова в престижном районе La Gorce Drive в Майами-Бич прошёл новую налоговую переоценку, после чего сумма ежегодного платежа выросла почти до 77 тысяч долларов. Об этом сообщает «Baza».