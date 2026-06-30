Налог на дом Киркорова в Майами вырос почти до 77 тысяч долларов
Особняк Филиппа Киркорова в престижном районе La Gorce Drive в Майами-Бич прошёл новую налоговую переоценку, после чего сумма ежегодного платежа выросла почти до 77 тысяч долларов. Об этом сообщает «Baza».
Артист владеет этой недвижимостью с 2011 года. На участке площадью около 1380 квадратных метров стоят два здания: основной дом и гостевой. На территории есть бассейн, гараж, террасы, SPA-зона и пассажирские лифты. В 2025 году оценщики уточнили характеристики объекта. По кадастровым документам часть помещений формально сократилась, хотя перестройку или ремонт там не проводили. Первый этаж главного дома потерял почти 12 квадратных метров, а площадь SPA-зоны уменьшилась с 7,5 до 2,8 квадрата.
Как отмечает издание, такие пересчёты для Майами не редкость. Аналогичные корректировки затронули и соседние дома. После обновления параметров оценочная стоимость особняка снизилась с 6,4 миллиона до 6,07 миллиона долларов, то есть примерно на 27 миллионов рублей. Несмотря на снижение цены по кадастру, налоговая нагрузка выросла. В 2024 году Киркоров перечислил в бюджет США около 74,5 тысячи долларов, а в 2025-м сумма приблизилась к 77 тысячам.
Филипп Киркоров — российский эстрадный певец, актёр, продюсер и телеведущий, один из самых известных артистов на постсоветском пространстве. Он родился 30 апреля 1967 года в Варне в семье музыканта Бедроса Киркорова. Широкую популярность исполнитель получил в конце 1980-х и 1990-х годах благодаря ярким сценическим шоу, многочисленным хитам и активному участию в крупных телевизионных проектах.
За годы карьеры мужчина выпустил десятки популярных песен, неоднократно становился лауреатом музыкальных премий и представлял Россию на международной сцене. Помимо музыки, он известен как организатор масштабных концертных постановок и участник различных развлекательных программ.
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