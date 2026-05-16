Достижения.рф

Концерт Вани Дмитриенко во Владивостоке обернулся скандалом

Зрителей на концерте Дмитриенко во Владивостоке посадили на доски лицом в стену
Ваня Дмитриенко (Фото: Телеграм/vaneckavanushka)

Российского певца Ваню Дмитриенко обвинили в продаже несуществующих билетов на концерт в «Фетисов Арене» во Владивостоке. Об этом пишет телеграм-канал Mash.



По его данным, семья из троих человек с ребенком отдала 15 тысяч рублей за билеты, однако их посадили лицом в стену, предложив вместо кресел две деревянные доски.

Зрители рассказали, что в секторе 310 даже сотрудники площадки долго не могли найти их места и отказались предоставлять другие. Они также предложили вернуть деньги и покинуть концерт.

По словам очевидцев, до начала выступления из сектора с самодельными сиденьями ушли порядка трети людей. Оставшиеся либо сами занимали свободные места в дешевых секторах с видом на сцену, либо стояли в проходе.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0