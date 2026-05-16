Концерт Вани Дмитриенко во Владивостоке обернулся скандалом
Российского певца Ваню Дмитриенко обвинили в продаже несуществующих билетов на концерт в «Фетисов Арене» во Владивостоке. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По его данным, семья из троих человек с ребенком отдала 15 тысяч рублей за билеты, однако их посадили лицом в стену, предложив вместо кресел две деревянные доски.
Зрители рассказали, что в секторе 310 даже сотрудники площадки долго не могли найти их места и отказались предоставлять другие. Они также предложили вернуть деньги и покинуть концерт.
По словам очевидцев, до начала выступления из сектора с самодельными сиденьями ушли порядка трети людей. Оставшиеся либо сами занимали свободные места в дешевых секторах с видом на сцену, либо стояли в проходе.
Читайте также: