«Понеслась»: Иван Ургант «отправил» дочь Нину во взрослую жизнь
Дочь Ивана Урганта Нина отметила совершеннолетие. Столь важное событие не прошло мимо ее звездного отца, который прокомментировал день рождения наследницы в личном блоге.
В честь праздника телеведущий опубликовал несколько фотографий именинницы и сопроводил их теплым, с долей юмора поздравлением. Вероятно, этими словами Ургант подчеркнул, что Нина теперь вступает во взрослую жизнь.
«Ну, как говорится, понеслась!» — подписал публикацию артист.У Урганта и его супруги Натальи Кикнадзе, помимо Нины, есть еще одна общая дочь — Валерия. Кроме того, шоумен воспитал как родную 25-летнюю падчерицу Эрику Кикнадзе.
История отношений Ивана и Натальи началась еще в школьные годы: будущие супруги учились в одном классе. Однако роман между ними вспыхнул лишь спустя десятилетие после окончания учебного заведения. Не так давно Ургант трогательно поздравил жену с 48‑летием, поделившись в социальных сетях редкими семейными фотографиями, сделанными во время поездки в Японию.