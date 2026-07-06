Концерт звезды «нулевых» обернулся массовой дракой
Поклонницы подрались на концерте певицы Светы (настоящее имя — Светлана Колтунова) в Казани. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, массовая потасовка произошла в тот момент, когда артистка обращалась к зрителям с пожеланием добра и позитива. Одна из участниц конфликта по имени Алина рассказала, что пришла на выступление вместе с подругами. Они стояли возле сцены, когда какие-то женщины несколько раз прошли мимо, расталкивая окружающих и наступая им на ноги. Когда девушки сделали им замечание, началась потасовка.
По словам Алины, одна из незнакомок первой схватила ее подругу за руку, а затем оттащила за волосы. В результате кому-то вырвали клок волос, а сама Алина получила ссадину на руке. Дерущихся женщин разняли охранники, выпроводив их из зала.
Пик популярности Колтуновой пришелся на конец девяностых — начало нулевых. Среди ее известных хитов — «Твои глаза», «Хватит, довольно», «Вернись, моя любовь!» и «Жизнь моя».
Читайте также: