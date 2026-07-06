Концерт звезды «нулевых» обернулся массовой дракой

06 июля 2026, 10:46

Baza: девушки устроили массовую драку на концерте певицы Светы в Казани

Фото: iStock/cookelma

Поклонницы подрались на концерте певицы Светы (настоящее имя — Светлана Колтунова) в Казани. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.