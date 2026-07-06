Выяснились детали «маленькой кавказской свадьбы» Иды Галич со спецрейсом во Владикавказ

06 июля 2026, 02:43

Ида Галич раскрыла новые детали своей роскошной свадьбы с Ледвичем в горах Кавказа

Ида Галич (Фото: Instagram* @galichida)

Телеведущая и блогер Ида Галич активно готовится к свадьбе с бизнесменом Олегом Ледвичем, на которую гости отправятся специальным рейсом. О новых деталях торжества звезда рассказала в интервью «Комсомольской правде».





Напомним, что о помолвке Галич с Ледвичем стало известно еще в январе 2025 года. Вскоре после этого блогер рассекретила свою беременность, и сейчас у любящей пары уже родилась малышка-дочка.





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«Мы сейчас даже засыпаем дорогу к горам, чтобы она осталась после праздника. Это что-то важное, чем мы можем поделиться с людьми», — объяснила знаменитость.