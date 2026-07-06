Выяснились детали «маленькой кавказской свадьбы» Иды Галич со спецрейсом во Владикавказ
Ида Галич раскрыла новые детали своей роскошной свадьбы с Ледвичем в горах Кавказа
Телеведущая и блогер Ида Галич активно готовится к свадьбе с бизнесменом Олегом Ледвичем, на которую гости отправятся специальным рейсом. О новых деталях торжества звезда рассказала в интервью «Комсомольской правде».
Напомним, что о помолвке Галич с Ледвичем стало известно еще в январе 2025 года. Вскоре после этого блогер рассекретила свою беременность, и сейчас у любящей пары уже родилась малышка-дочка.
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«Маленькая кавказская свадьба» пройдёт в горах Владикавказа — на родине Галич. На летнюю церемонию пригласили более 180 гостей, которые должны будут лететь на самолете вместе. Для них уже организовали отдельный рейс. У Галич готовы два свадебных платья и костюм для вечерней части, при этом само мероприятие, по её словам, начнётся прямо на борту.
«Мы сейчас даже засыпаем дорогу к горам, чтобы она осталась после праздника. Это что-то важное, чем мы можем поделиться с людьми», — объяснила знаменитость.Бюджет, как призналась Галич, оказался чуть выше запланированного. Сразу после торжества пара отправится в трёхдневное свадебное путешествие, которое удалось вписать в их плотный график.
В июне телеведущая рассказала о необычном девичнике, который для неё организовали близкие подруги перед предстоящей свадьбой. Происходящее стало для Галич настоящим сюрпризом. Наперед ей не было известно ничего — друзья решили провести подготовку в полной секретности.