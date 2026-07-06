Анна Старшенбаум тайно вышла замуж за Наумова, которого обвиняла в абьюзе и грубости
Актриса Анна Старшенбаум тайно вышла замуж за Даниила Наумова, с которым некоторое время назад у неё были сложные отношения. Так, например, она обвиняла его в абьюзе, пишет StarHit.
Напомним, что пара начала встречаться в 2022 году, а в феврале 2024 года у них родился сын Эрик. Союз выглядел гармоничным, однако позже звезда призналась, что внутри отношений накапливается напряжение. Она упоминала, что шла на уступки и пыталась сохранить сложившийся образ жизни ради общего ребёнка.
Этой зимой Старшенбаум сообщила о расставании с партнёром, жалуясь на его грубость, пошлость и скрытую агрессию. Однако позже она удивила подписчиков, решив дать Наумову второй шанс. В личном блоге она назвала его «лучшим и любимым мужчиной».
«Да, действительно, некоторое время назад в наших отношениях случился кризис, который мы слава Богу прошли. (...) У нас лишь была затянувшаяся проблема в коммуникации. Мы искали специалиста, который помог бы в нашем случае. И больше ничего», — объяснила актриса.Теперь же она подтвердила, что дошла с любимым до ЗАГСа. Свадьба состоялась ещё 26 февраля, но Старшенбаум поделилась новостью только в ночь с 5 на 6 июля. В новом посте артистка опубликовала фото с обручальными кольцами.
«26.02.2026», — подписала публикацию знаменитость.Анна Старшенбаум в свое время прошла путь от эпизодов в криминальном сериале «Кулагин и партнеры» до одной из самых обсуждаемых фигур рунета. Многие зрители знают ее по откровенным ролям в картинах «Хейтер», «Сансара», «Эскортница» и сериале «Психологини». Подробности о карьере и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».