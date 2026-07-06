58-летняя Валерия показала стройную фигуру в черном бикини на жарком отдыхе в Дубае
Певица Валерия, которой в апреле исполнилось 58 лет, поделилась с поклонниками откровенными фото с отдыха в Дубае. Жаркие кадры у песка она выложила вчера в личных соцсетях.
На снимках артистка позирует в чёрном бикини на фоне местных пейзажей, подчёркивая свою стройную фигуру. Звезда давно следит за питанием, практикует дробное питание и занимается йогой, чтобы поддерживать себя в форме. Поклонники в комментариях сравнили её с богиней красоты Афродитой.
По словам Валерии, отдых проходит в комфортном темпе, несмотря на высокую температуру. Для нее самое главное, что рядом сейчас любимые люди — это удваивает радость от поездки.
«Впервые в Дубае в июле в +37 градусов Цельсия. Не так жарко, как ожидали. Просто кайф. Несколько дней передышки — это счастье», — написала знаменитость.Напомним, что Валерия уже дважды бабушка. Младший сын Арсений с супругой Лианой Шульгиной подарили исполнительнице внуков. Дочь Селин родилась у пары в начале 2021 года, а весной прошлого года в семье появился второй ребёнок — сын Мирон.
Известная певица отлично ладит со своей невесткой. Женщины поддерживают тёплые, доверительные отношения и регулярно делятся совместными фото и видео, на которых иногда появляются дети Лианы.