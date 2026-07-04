«С перепугу нашла»: Певица Margo уволила няню сына и отказалась называть причину

04 июля 2026, 21:28

Певица Margo уволила няню сына и отказалась раскрывать причины

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) сообщила, что недавно уволила няню своего сына. Подробности произошедшего она раскрывать не стала.





В разговоре с Super артистка отметила, что не хочет обсуждать эту ситуацию.

«Пусть это останется на совести этой няни. Мы с ней распрощались очень быстро, и я в секунду с перепугу нашла новую няню», — рассказала Margo.