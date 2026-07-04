«С перепугу нашла»: Певица Margo уволила няню сына и отказалась называть причину
Певица Margo уволила няню сына и отказалась раскрывать причины
Певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) сообщила, что недавно уволила няню своего сына. Подробности произошедшего она раскрывать не стала.
В разговоре с Super артистка отметила, что не хочет обсуждать эту ситуацию.
«Пусть это останется на совести этой няни. Мы с ней распрощались очень быстро, и я в секунду с перепугу нашла новую няню», — рассказала Margo.Сейчас семья планирует переезд в другой дом, и певица намерена в первую очередь установить там камеры видеонаблюдения. Новую няню, которую она взяла на работу сразу после инцидента, Маргарита уже называет подругой.
По её словам, у сотрудницы не было возможности оставить свою собаку, поэтому теперь у них в доме живут два пса, причём один из них гостит по неделе. Говоря о будущем сына, Margo призналась, что хотела бы видеть его бизнесменом.