Певица Катя Лель перечислила обязательные пункты своего райдера

02 июля 2026, 06:31

Катя Лель (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Певица Катя Лель рассказала о требованиях, которые она включает в свой райдер для выступлений. Их звезда перечислила в интервью РИА Новости.





Среди обязательных пунктов артистка назвала плотные шторы black-out, без которых она не может уснуть, и ортопедическую подушку, необходимую для здоровья позвоночника. Также в гримёрке должны быть закуски для танцоров — сырные, мясные и рыбные нарезки, чёрный хлеб, вода с газом и без, чай и кофе. Певица считает свои запросы достаточно скромными.



