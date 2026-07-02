Певица Катя Лель перечислила обязательные пункты своего райдера
Певица Катя Лель рассказала о требованиях, которые она включает в свой райдер для выступлений. Их звезда перечислила в интервью РИА Новости.
Среди обязательных пунктов артистка назвала плотные шторы black-out, без которых она не может уснуть, и ортопедическую подушку, необходимую для здоровья позвоночника. Также в гримёрке должны быть закуски для танцоров — сырные, мясные и рыбные нарезки, чёрный хлеб, вода с газом и без, чай и кофе. Певица считает свои запросы достаточно скромными.
Катя Лель раскрыла, кем была в прошлой жизни
Райдеры звёзд нередко становятся темой для обсуждений. Некоторые артисты просят обычные вещи, а другие требуют экзотику — от стейков из фламинго до определённого количества пачек лапши быстрого приготовления.
Ранее балерина Анастасия Волочкова отмечала, что ее приоритетом в гастрольном райдере являются технические аспекты выступлений. Знаменитости прежде всего ей важны подходящий размер сцены, качественный свет и звук, а также удобное покрытие на сцене. Подробнее читайте в материале «Радио 1».