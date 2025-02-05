«Концерты для Си Цзиньпина и восковые фигуры в музеях»: стало известно, как складывается карьера Витаса

Менеджер Витаса Сергей Пудовкин рассказал, как у певца складывается карьера в Китае. Артист уже несколько лет выступает в Поднебесной, добившись статуса суперзвезды. Витас выступает перед главой КНР Си Цзиньпином, а в китайских музеях создают его восковые фигуры, поделился Пудовкин в беседе с Общественной Службой Новостей.