«Концерты для Си Цзиньпина и восковые фигуры в музеях»: стало известно, как складывается карьера Витаса

Виталий Грачев (фото: РИА Новости/Андрей Александров)
Менеджер Витаса Сергей Пудовкин рассказал, как у певца складывается карьера в Китае. Артист уже несколько лет выступает в Поднебесной, добившись статуса суперзвезды. Витас выступает перед главой КНР Си Цзиньпином, а в китайских музеях создают его восковые фигуры, поделился Пудовкин в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам менеджера, ориентироваться на Китай артист с необычным голосом начал уже давно, но сверхпопулярность смог обрести в предпандемийный период.
Читайте также:
«Огромная дырка была»: Юлия Барановская призналась, что сделала пластическую операцию
«Вечно молодой»: Том Круз готов на смертельно опасную процедуру для сохранения формы
Седокову могут вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти Яниса Тиммы
«Образ Витаса, его вокал и даже актерские качества очень высоко ценят в Китае. Его настолько любят там, что в музеях Пекина установили почти две сотни восковых фигур с ним. А фанаты все копируют его стиль», — отметил представитель певца.Популярность Витаса в Китае настолько велика, добавил он, что его команда уже работает над идеей записать альбом на китайском языке, который будет преимущественно состоять из переведенных его основных хитов.
«Неоднократно Витас исполнял свои песни перед главой КНР Си Цзиньпином. Мы открывали даже Олимпиаду, поэтому в Китае все отлично», — подчеркнул Пудовкин.Возвращаться на российскую эстраду Витас пока не планирует.
Читайте также:
«Огромная дырка была»: Юлия Барановская призналась, что сделала пластическую операцию
«Вечно молодой»: Том Круз готов на смертельно опасную процедуру для сохранения формы
Седокову могут вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти Яниса Тиммы
Данил Пономарев