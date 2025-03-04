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Концерты Ирины Дубцовой в Сибири отменили из-за пропавшего организатора

Фото: iStock/Anton Vierietin

Фото: iStock/Anton Vierietin

В Сибири отменили все концерты Ирины Дубцовой по причине пропажи организатора, сама певица обвинила его в краже. Об этом пишет Mash.
По данным канала, концерты Дубцовой отменили в Искитиме, Юрге и Ленске. Певица пояснила, что организаторы мероприятий не смогли оплатить даже обратные билеты для артистки и ее команды.

По словам Дубцовой, она ничего не заработала и, напротив, ушла в минус, застряв в Мирном, откуда планировался перелет в Сибирь.

«Мы тут ни при чем вообще. Оборудования нет, организаторы говорят, что на это им нужно потратить 1,8 млн рублей, но к такому не готовы», — пояснила певица.

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Онкология, неудачный брак и тайный избранник: куда пропала звезда «Папиных дочек» Мария Сёмкина
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Онкология, неудачный брак и тайный избранник: куда пропала звезда «Папиных дочек» Мария Сёмкина
04 марта 2025, 11:17

Мария Сёмкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мария Сёмкина — российская киноактриса и модель, получившая широкую известность благодаря съемкам в популярном ситкоме «Папины Дочки». Завершив успешную модельную карьеру, Мария стала востребованной артисткой. Больше года назад она пропала из медиапространства.
О том, как сложилась жизнь Марии Сёмкиной и что о ней известно сегодня — в материале «Радио 1».

Биография


Мария Сёмкина (урожденная Иофис) родилась 26 октября 1976 года в Ростове-на-Дону. Ее отец работал математиком, а мать — инженером. До 16 лет девушка не считала себя красивой — она была слишком худенькой и не пользовалась популярностью у мальчиков.

«Я была девочкой с короткой стрижкой, очень худой. А ребятам в моем городе нравились длинноволосые блондинки в теле», — вспоминала актриса.

Будущая звезда хорошо училась в школе. Она окончила экономический факультет Ростовского института. Вскоре ее родители эмигрировали в Германию.

«От их дома до Франции — две остановки на трамвае. Мама часто ездит за хлебом в соседнюю французскую деревню. Родители сейчас на пенсии», — делилась Мария.

Карьера


В 1998 году Сёмкина представила свои фотографии на конкурс, который проводило модельное агентство. Девушка одержала победу и вскоре стала манекенщицей. Она работала во Франции, Германии, Южной Корее и Японии. Также Мария снималась для русской версии журнала Playboy.

«Мне часто везло. В основном на встречи с хорошими людьми, профессионалами, которые часто становились моими друзьями», — говорила Сёмкина.

Дебют модели в кино состоялся в 2002 году в фильме «Одиночество крови».

«На кастинг меня пригласил сценарист фильма, у которого до этого я снималась в одной из реклам. В тот момент я уже жила в Мюнхене, но они все равно меня вызвали», — рассказывала Мария.

В 2011 году она окончила Щукинское училище.

Мария Сёмкина (Фото: кадр из сериала «Папины Дочки»)

Первая главная роль досталась Марии в 2006-м в сериале «Все включено». В этой картине Сёмкина впервые появилась на экране в постельных сценах.

«У режиссеров часто возникало искушение меня раздеть. Я соглашаюсь, если это действительно необходимо по сценарию. Когда доверяют режиссеру и оператору, знаю, что снято будет не пошло и красиво», — рассуждала артистка.

Также актриса снималась в следующих фильмах и сериалах: «Кавалеры морской звезды», «Обреченная стать звездой», «Папины дочки», «Брак по завещанию», «Всегда говори «Всегда» 5». Последний раз Мария появилась на экране в 2022 году в картине «Возраст счастья».

Личная жизнь


Мария Сёмкина вышла замуж в 20 лет, ее первого супруга звали Олегом. В 1997 году у пары родился сын Михаил. Студенческий брак продлился семь лет. В интервью актриса рассказывала, что им удалось сохранить нормальные отношения.

«Любой развод — дело не из приятных. А мы прожили с Олегом семь лет… Конечно, поначалу нам было нелегко, но мы нашли в себе силы не озлобиться друг на друга. Сейчас мы нормально общаемся», — говорила актриса в одном из интервью.

Когда мальчик подрос, Мария отнесла фото сына в актерские агентства. Миша даже снялся в рекламе и появился в эпизодической роли в сериале «Не родись красивой», но, повзрослев, выбрал профессию экономиста и получил образование в Великобритании. В середине нулевых личная жизнь актрисы наладилась: Мария вышла замуж во второй раз. Имя возлюбленного Сёмкина не раскрывает. По ее словам, она мечтает стать мамой во второй раз.

Мария Сёмкина сейчас


После съемок в 2022 году обворожительная Мария Сёмкина больше не появлялась на экранах.

Мария Сёмкина (Фото: кадр из сериала «Возраст счастья»)

В октябре прошлого года СМИ, ссылаясь на информацию из близкого окружения знаменитости, сообщили печальную новость: у артистки некоторое время назад выявлена онкология. Уточняется, что Марию поместили в профильное лечебное учреждение в Ростове-на-Дону. Иные подробности в настоящее время неизвестны.

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Прохор Шаляпин вернулся к своей бывшей жене Ларисе Копенкиной
04 марта 2025, 11:14

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин вновь сошелся с бывшей супругой Ларисой Копенкиной. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Прохор и Лариса развелись в 2015 году, однако после расставания они сохранили дружеские отношения. В интервью журналистам певец отметил, что всегда любил Копенкину, но между ними постепенно начала угасать страсть. В 2021 году Прохор и Лариса вновь встретились в Сочи, где певец провел с бывшей супругой майские каникулы на горнолыжном курорте.

Через некоторое время появилась на публике на премьере шоу «Сокровища императора» в кинотеатре «Октябрь».

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«Суровое наказание для матери»: Рудковская поддержала Блиновскую после приговора суда
Продюсер Рудковская назвала суровым приговор Блиновской из-за маленьких детей
04 марта 2025, 10:59

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Продюсер Яна Рудковская выразила поддержку блогершe Елене Блиновской в своем Телеграм-канале после того, как суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Она отметила, что это жесткое наказание для матери четырех маленьких детей, которые могут остаться без заботы, пока их отец на фронте.
Рудковская также поделилась, что надеялась на пересмотр наказания. В завершение своего комментария она добавила: «Очень жаль». У Елены Блиновской четверо детей: Всеволод (родился в 2009 году), близнецы Платон и Мирон (2011) и Аврора (2020).

Напомним, Елене Блиновской назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Судебное заседание состоялось в Савеловском суде Москвы. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Суд также обязал Блиновскую выплатить 587 миллионов рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься коммерческой деятельностью на протяжении четырех лет.

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Адвокат Воропаев: Ефремову могут одобрить УДО, потому что он хорошо себя вел
04 марта 2025, 10:35

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Михаил Ефремов официально подал ходатайство об условно-дословном освобождении (УДО). В суд уже поступили соответствующие документы, пишет Агентство городских новостей «Москва». Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство 24 марта в 10:00.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» напомнил, что Михаил Ефремов может ходатайствовать об УДО, когда отсидит половину срока.

«В соответствии со статьей УК РФ условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление», — отметил он.

По его словам, также будет учитываться поведение Ефремова во время отбытия наказания и иные факторы.

«Как таковых у ИК-4 нет весомых оснований для отказа в положительной характеристике. Он активно принимает участие в самодеятельности в ИК-4. Так же нужно брать в расчет состояние здоровья Ефремова. Теоретически на УДО могли бы повлиять родственники погибшего, но ввиду того, что Ефремов характеризуется положительно, взысканий не имеет и, самое главное, принял меры к погашению ущерба потерпевшей стороне — вряд ли они будут услышаны», — прокомментировал адвокат.

Он добавил, что шансы у актера театра и кино есть, если он не нарушит правила на финишной прямой.

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Бывшая жена Шнурова порвала все оставшиеся связи с певцом
04 марта 2025, 10:07

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Осенью 2024 года Сергей Шнуров официально развелся с супругой Ольгой Абрамовой, которая была младше его на 18 лет. Оказалось, что женщина после этого оформила документы на ликвидацию компании «Ленинград продакшн», которую она учредила в браке с певцом.
Пара развелась без публичных скандалов, нажитое имущество и детей бывшие супруги не делили и насчет алиментов не спорили. Однако в ноябре 2024 года Абрамова подала документы на закрытие фирмы «Ленинград продакшн» и планировала сама вести дела своего знаменитого мужа. Известно, что пару лет фирма приносила небольшой доход, а после и вовсе ушла в минус.

«Шнуров так и не решился передать бразды правления своим творческим потенциалом супруге», — пишет КП.

Теперь же налоговая полностью ликвидировала фирму экс-супруги музыканта.

Женщина не дает комментариев по поводу отношений со Шнуровым, от которого родила двоих детей. При этом сам Шнуров детей публике не представил. Фронтмен рок-группы «Ленинград» был женат четыре раза.

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