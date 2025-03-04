Концерты Ирины Дубцовой в Сибири отменили из-за пропавшего организатора

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В Сибири отменили все концерты Ирины Дубцовой по причине пропажи организатора, сама певица обвинила его в краже. Об этом пишет Mash.
По данным канала, концерты Дубцовой отменили в Искитиме, Юрге и Ленске. Певица пояснила, что организаторы мероприятий не смогли оплатить даже обратные билеты для артистки и ее команды.
По словам Дубцовой, она ничего не заработала и, напротив, ушла в минус, застряв в Мирном, откуда планировался перелет в Сибирь.
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По словам Дубцовой, она ничего не заработала и, напротив, ушла в минус, застряв в Мирном, откуда планировался перелет в Сибирь.
«Мы тут ни при чем вообще. Оборудования нет, организаторы говорят, что на это им нужно потратить 1,8 млн рублей, но к такому не готовы», — пояснила певица.
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Элина Позднякова