Отношения сына с эскортницей, повторная операция на груди и брак для пиара — чем ещё удивит Дубцова, отмечающая сегодня 43 года?

Ирина Дубцова (Фото: ВКонтакте @irinadubtsovaofficial)
Ирина Дубцова стала известна широкой аудитории благодаря участию в «Фабрике звезд». С тех пор прошло более двадцати лет, но певица по-прежнему собирает полные залы и радует своих поклонников новыми альбомами.
Как Ирина Дубцова начала свою карьеру в шоу-бизнесе и какие были её первые успехи? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Параллельно с выступлениями в группе Ирина Дубцова обучалась в Волгоградском институте искусств. Получив диплом, она через два года покинула коллектив и начала сольную карьеру.
В дополнение к своей музыкальной деятельности Ирина стала исполнительным директором студии «SBS — Entertainment» и начала писать музыку и песни для таких артистов, как Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Лазарев и Алсу.
Она исполнила главный хит «О нём» и выступила в дуэте с известными артистами, такими как Игорь Николаев и Александр Розенбаум. Дубцова уверенно опередила конкурентов, включая Стаса Пьеху и Тимати, и считалась фавориткой сезона.
В результате победы на проекте Ирина получила в подарок автомобиль, возможность записать сольный альбом и снять три клипа, а также шанс представить Россию на конкурсе «Новая волна 2004». Эта победа принесла ей всероссийскую популярность и открыла двери в шоу-бизнес.
Музыкант Антон Зацепин в интервью Яне Чуриковой заявил, что у Ирины Дубцовой на проекте «Фабрика звезд» было особое положение. По его словам, одержать победу в четвертом сезоне шоу должен был он.
Список лучших треков Ирины Дубцовой и её совместных работ:
1. Люби меня долго;
2. Кому, Зачем? — Полина Гагарина, Ирина Дубцова;
3. О нём;
4. Давай обнимемся в последний раз — Natan, Ирина Дубцова;
5. Тянет — Natan, Ирина Дубцова;
6. Я тоже его люблю — Ирина Дубцова, Любовь Успенская;
7. Ты знаешь, где меня искать;
8. #Гештальты;
9. Не целуешь;
10. Люба-любовь.
Всего она выпустила пять сольных альбомов, последний из которых под названием «Новости» вышел в 2024 году.
Дубцова предъявляет высокие требования к своему избраннику, ценя доброту, снисходительность и чувство юмора. Артистка заявила, что не будет идти на компромиссы, если этих качеств не хватает.
В 2006 году у них родился сын Артём, но в 2008 году пара объявила о разводе, объясняя его различными причинами. Несмотря на разрыв, они поддерживают приятельские отношения ради сына.
Артистка неоднократно пыталась опровергнуть слухи о романе, но в разные периоды давала противоречивые ответы. Дубцова подчеркивала, что Олег был для неё светлым, положительным и дорогим человеком.
Артистка описывала эти отношения как большую любовь, но они не завершились счастливо. В 26 лет Дубцова столкнулась с трудностями, связанными с воспитанием 10-летней падчерицы, в то время как Тигран был погружен в бизнес и не оказывал ей поддержки.
Также на отношения негативно влияла бывшая жена Мальянца, которая считала Дубцову разлучницей. В итоге певица решила расстаться с Тиграном, не желая больше терпеть унижения.
Она также набрала 22 кг после родов, что усугублялось гормональными проблемами. После завершения отношений с Романом Черницыным певица обратилась за помощью к специалисту, когда уровень гормонов нормализовался, лишние килограммы быстро ушли.
В 2023 году разразился скандал вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова, когда певицы Слава и Любовь Успенская обвинили его в некомпетентности, а другие пациенты начали собирать петицию с требованием разобраться в некачественных операциях. Хайдаров утверждал, что его работы удовлетворяют многих клиентов, среди которых фигурировала Ирина Дубцова.
Однако сама Дубцова в соцсетях выразила недовольство тем, что ее записывают в число довольных пациенток. Она рассказала о своих проблемах после операции, включая фиброз, и отметила, что ей пришлось переделывать процедуры в другом месте. Артистка подчеркнула, что не хочет обсуждать свои анатомические детали в публичном пространстве и что она молчала о своих переживаниях, предпочитая решать проблемы самостоятельно.
Кроме того, после операции у Дубцовой возникли серьезные проблемы со здоровьем, включая заболевания щитовидной железы и аутоиммунное заболевание, что привело к набору веса из-за гормональной терапии. Певица призналась, что ей трудно принять эту ситуацию, особенно из-за негативных комментариев от фанатов, но она уверена, что сможет вернуть свою форму, так как отеки временные.
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Биография Ирины ДубцовойИрина Дубцова появилась на свет в Волгограде в 1982 году в семье известного джазового музыканта Витора Дубцова. В родном городе его группа Dubcoff Band была весьма популярна. Отец сразу осознал, что у него родилась будущая певица: по его воспоминаниям, в роддоме Ирина кричала так громко, что других детей было неслышно.
Фото: iStock/tortoon
Детство и юностьИрина Дубцова начала свою музыкальную карьеру в шесть лет, поступив в музыкальную школу. В 11 лет родители организовали детский коллектив «Джем», где она стала фронтменом. В группе выступали будущие звезды, такие как Соня Тайх и Прохор Шаляпин. Ирина написала тексты для нескольких песен, в 15 лет её талант заметил композитор Андрей Пряжников. Запись её выступления попала к продюсеру Игорю Матвиенко, который предложил Ирине стать частью нового музыкального проекта, что изменило её жизнь.
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Начало карьерыПосле переезда в столицу юная Ирина начала выступать в группе «Девочки». Её первая песня «Я хочу быть птичкой» быстро завоевала популярность и, по версии MTV, попала в число лучших клипов 2000 года.
Параллельно с выступлениями в группе Ирина Дубцова обучалась в Волгоградском институте искусств. Получив диплом, она через два года покинула коллектив и начала сольную карьеру.
В дополнение к своей музыкальной деятельности Ирина стала исполнительным директором студии «SBS — Entertainment» и начала писать музыку и песни для таких артистов, как Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Лазарев и Алсу.
— Я писала песни с бессознательного возраста. Изначально они были наивной фигнёй, пока первый поцелуй, первый секс, другие эмоции и ощущения. Тексты менялись, мелодии тоже, — делилась Дубцова в одном из интервью.
Ирина Дубцова в «Фабрике звезд»Ключевым моментом в её карьере стало участие в «Фабрике звезд — 4», продюсером которой был Игорь Крутой. Он активно поддерживал Ирину, призывая зрителей голосовать за неё.
Она исполнила главный хит «О нём» и выступила в дуэте с известными артистами, такими как Игорь Николаев и Александр Розенбаум. Дубцова уверенно опередила конкурентов, включая Стаса Пьеху и Тимати, и считалась фавориткой сезона.
В результате победы на проекте Ирина получила в подарок автомобиль, возможность записать сольный альбом и снять три клипа, а также шанс представить Россию на конкурсе «Новая волна 2004». Эта победа принесла ей всероссийскую популярность и открыла двери в шоу-бизнес.
Музыкант Антон Зацепин в интервью Яне Чуриковой заявил, что у Ирины Дубцовой на проекте «Фабрика звезд» было особое положение. По его словам, одержать победу в четвертом сезоне шоу должен был он.
Сольные альбомы и лучшие песниПосле такого успеха карьера певицы стремительно развивалась. В 2005 году вышел её дебютный альбом «О нем», а всего через два года — пластинка «Ветра».
Список лучших треков Ирины Дубцовой и её совместных работ:
1. Люби меня долго;
2. Кому, Зачем? — Полина Гагарина, Ирина Дубцова;
3. О нём;
4. Давай обнимемся в последний раз — Natan, Ирина Дубцова;
5. Тянет — Natan, Ирина Дубцова;
6. Я тоже его люблю — Ирина Дубцова, Любовь Успенская;
7. Ты знаешь, где меня искать;
8. #Гештальты;
9. Не целуешь;
10. Люба-любовь.
Фото: iStock/Sonate
Всего она выпустила пять сольных альбомов, последний из которых под названием «Новости» вышел в 2024 году.
Дуэты со звездамиИрина регулярно занимала высокие позиции в чартах, выступая с другими известными артистами, такими как Полина Гагарина, Алсу, Любовь Успенская и Стас Пьеха.
Личная жизнь Ирины ДубцовойИрина Дубцова предпочитает не обсуждать свою личную жизнь, считая, что отношения касаются только двоих. Она ищет в партнёре качества, схожие с теми, что были у её отца, который умер в 2011 году.
Дубцова предъявляет высокие требования к своему избраннику, ценя доброту, снисходительность и чувство юмора. Артистка заявила, что не будет идти на компромиссы, если этих качеств не хватает.
Ирина Дубцовой и Роман ЧерницынИрина Дубцова была замужем за Романом Черницыным, солистом группы PLAZMA. Пара познакомилась в Волгограде, когда Ирине было 16 лет, а Роману — 26. Их отношения оставались платоническими до того, как Дубцова попала на «Фабрику звёзд». Роман предложил ей стать женой на одном из концертов, Ирина согласилась. Несмотря на слухи, что это могло быть частью пиар-хода, певица опровергла их, утверждая, что никогда бы не родила от человека, которого не любит.
«Мы встретились когда-то, чтобы полюбить друг друга и родить сына. Я не представляю, с кем у меня ещё мог получиться такой потрясающий ребёнок», — отмечала она.
В 2006 году у них родился сын Артём, но в 2008 году пара объявила о разводе, объясняя его различными причинами. Несмотря на разрыв, они поддерживают приятельские отношения ради сына.
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Олег ЯковлевСлухи, что Ирина Дубцова встречалась с ныне покойным Олегом Яковлевым, экс-солистом группы «Иванушки International», появились ещё до их свадьбы и рождения сына. Они познакомились на съемках клипа «Два бездонных океана глаз».
Артистка неоднократно пыталась опровергнуть слухи о романе, но в разные периоды давала противоречивые ответы. Дубцова подчеркивала, что Олег был для неё светлым, положительным и дорогим человеком.
Ирина Дубцова и Тигран МальянцПосле развода с Романом Черницыным Ирина Дубцова начала двухлетний роман с бизнесменом Тиграном Мальянцем, владельцем сети стоматологических клиник.
Артистка описывала эти отношения как большую любовь, но они не завершились счастливо. В 26 лет Дубцова столкнулась с трудностями, связанными с воспитанием 10-летней падчерицы, в то время как Тигран был погружен в бизнес и не оказывал ей поддержки.
Также на отношения негативно влияла бывшая жена Мальянца, которая считала Дубцову разлучницей. В итоге певица решила расстаться с Тиграном, не желая больше терпеть унижения.
Фото: iStock/Dragos Condrea
Ирина Дубцова и Леонид РуденкоВ 2014 году Ирина Дубцова начала роман с диджеем Леонидом Руденко, их отношения казались идеальными: они вместе сочиняли музыку, путешествовали и посещали светские мероприятия. Однако через год союз распался, и в Сеть попала запись, на которой Дубцова ругает Руденко в эфире телеканала RU-TV, но пара осталась коллегами и друзьями.
Ирина Дубцова и Адеринсола Хабиб ЭсеолаЧетвертый официальный роман Ирины Дубцовой случился с украинским футболистом Адеринсолой Хабибом Эсеолой, который был на 10 лет младше певицы. Они познакомились в 2018 году через социальные сети. Сначала Дубцова сомневалась в реальности его личности, но после встречи на берегу Средиземного моря у них завязался роман. Хотя отношения были приятными, певица быстро рассталась с Эсеолой.
Пластические операции и скандал с хирургом Тимуром ХайдаровымПосле рождения сына в 2006 году Ирина Дубцова решила установить импланты груди, но через 12 лет, недовольная своим отражением и пропорциями тела, вернулась к естественности и удалила их.
«Грудь была большая и не подходила под мою стройную фигуру. Увеличивала меня визуально, короче. Я совершенно не противница грудных имплантов, просто мне захотелось вернуть естественность», — написала она подписчикам.
Она также набрала 22 кг после родов, что усугублялось гормональными проблемами. После завершения отношений с Романом Черницыным певица обратилась за помощью к специалисту, когда уровень гормонов нормализовался, лишние килограммы быстро ушли.
«Бывший муж меня тиранил: «Худей давай, ты толстая, делай что-нибудь!» Я пила одну воду, не ела ничего сутки напролет — вес оставался на месте. Потом выяснилось, что у меня повышен гормон пролактин, который отвечает за выработку молока, а заодно держит вес молодой матери на месте, не дает ей худеть. Как только гормоны устаканились, 12 лишних килограммов стремительно ушли, и вопрос был закрыт», — признавалась звезда.
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В 2023 году разразился скандал вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова, когда певицы Слава и Любовь Успенская обвинили его в некомпетентности, а другие пациенты начали собирать петицию с требованием разобраться в некачественных операциях. Хайдаров утверждал, что его работы удовлетворяют многих клиентов, среди которых фигурировала Ирина Дубцова.
Однако сама Дубцова в соцсетях выразила недовольство тем, что ее записывают в число довольных пациенток. Она рассказала о своих проблемах после операции, включая фиброз, и отметила, что ей пришлось переделывать процедуры в другом месте. Артистка подчеркнула, что не хочет обсуждать свои анатомические детали в публичном пространстве и что она молчала о своих переживаниях, предпочитая решать проблемы самостоятельно.
Кроме того, после операции у Дубцовой возникли серьезные проблемы со здоровьем, включая заболевания щитовидной железы и аутоиммунное заболевание, что привело к набору веса из-за гормональной терапии. Певица призналась, что ей трудно принять эту ситуацию, особенно из-за негативных комментариев от фанатов, но она уверена, что сможет вернуть свою форму, так как отеки временные.
Ирина Дубцова сейчас: что известно о певице в 2025 годуИрина Дубцова активно возвращается к своей творческой деятельности и продолжает выступать на сцене, что подчеркивает ее преданность музыке и желанию оставаться на плаву в индустрии. Она активно участвует в концертах и различных шоу, что позволяет ей поддерживать связь с фанатами и оставаться в центре внимания.
Слухи о романе сына с эскортницейЧто касается слухов о личной жизни ее сына Артема, Дубцова решительно опровергла их, объяснив, что фото с девушкой, которое вызвало обсуждение, было сделано во время совместного отдыха с детьми. Певица подчеркнула, что они просто друзья, а не влюбленная пара. Певица высмеяла спекуляции, что девушка может быть эскортницей.
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Дарья Осипова