Старший сын бросил бизнес, пасынок стал моделью, а юная дочь сделала пластику: как живут дети Газманова

Рома Жуков — знаковая фигура отечественной поп-музыки 1980-х. Его хиты до сих пор звучат в сердцах поклонников, но за кулисами сцены его жизнь была полна драм. В его судьбе были и измены, и страшная трагедия, и затяжные конфликты с бывшей женой. Как из образцового семьянина певец превратился в человека, требующего от экс-супруги отчётов о тратах на детей, расскажет «Радио 1».