Старший сын бросил бизнес, пасынок стал моделью, а юная дочь сделала пластику: как живут дети Газманова

Олег Газманов (Фото: Телеграм, @gazmanovOG)
Дети народного артиста РФ Олега Газманова давно строят собственную жизнь. Чем они занимаются? Подробности — в материале «Радио 1».
Первый брак и знакомство с Мариной Муравьёвой
С первой супругой Ириной Олег Газманов познакомился в Калининграде, когда учился в Высшем инженерном морском училище. Несмотря на возражения матери певца, пара поженилась в 1975 году. Зинаида Абрамовна считала, что сыну нужна другая жена, но со временем именно Ирина станет для неё самым близким человеком.
Ирина Газманова полностью посвятила себя семье: следила за домом, воспитывала их общего сына Родиона, который появился на свет в 1981 году. Но чем популярнее становился её муж, тем больше они отдалялись друг от друга. Когда их брак начал разрушаться, певец уже был увлечён Мариной Муравьёвой.
В 1997 году Олег и Ирина развелись. Хотя их отношения к тому моменту уже исчерпали себя, для Ирины развод оказался тяжёлым испытанием. Олег Газманов оставил ей всё совместно нажитое имущество и продолжил оказывать финансовую помощь, чтобы она ни в чём не нуждалась.
Марину, вторую жену, певец встретил случайно: увидел привлекательную блондинку из окна автомобиля. Олег решил пригласить девушку на концерт, на котором они обменялись телефонами. После они начали общаться.
Олег Газманов и Марина Муравьёва-Газманова (Фото: Телеграм, @gazmanovamarina)
Но их пути на какое-то время разошлись: Газманов был ещё женат, хотя в семье уже наметился разлад, а Марина вышла замуж за Вячеслава Мавроди — брата Сергея и сооснователя финансовой пирамиды «МММ». После обвинений в махинациях Вячеслава арестовали, а Марина, будучи беременной, осталась одна. Когда Муравьёва родила, именно Олег Газманов забрал её из роддома и поддержал в непростой для неё период.
Вскоре Вячеслав дал ей развод, а сам Газманов окончательно расстался с первой женой. С этого момента ничто больше не препятствовало их отношениям. Олег принял маленького Филиппа, сына Марины, дал ему свою фамилию. Несколько лет пара жила не в официальном браке, и лишь в 2003 году, когда Марина снова забеременела, они расписались. В конце того же года на свет появилась дочь Марианна.
После свадьбы Марина решила взять двойную фамилию и стала Муравьёвой-Газмановой. По первому образованию она экономист, но позже получила второе высшее — в области психологии. По ее словам, знания в этой сфере помогли ей лучше понимать супруга и избежать множества конфликтов. Марина призналась, что Олег — её самый непоседливый «ребёнок», несмотря на разницу в возрасте в 18 лет.
Родион Газманов
Родион с детства выступал на сцене вместе с отцом, песни «Люси» и «Танцуй пока молодой» быстро полюбились публике. Несмотря на развод родителей, он сохранил тёплые отношения с отцом, который поддерживал его как морально, так и материально.
Маленький Родион вместе с Олегом Газмановым (Фото: ВКонтакте, @gazmanovrodion)
Став совершеннолетним, Родион решил самостоятельно зарабатывать на жизнь. Начав с работы барменом в ночном клубе, он вскоре дорос до должности управляющего. При этом, молодой человек учился в Финансовой академии при Правительстве РФ, которую окончил с красным дипломом, получив квалификацию финансового менеджера. Его карьера складывалась успешно: он работал аналитиком в сети «Детский мир», занимался строительным и агробизнесом, а также инвестициями в недвижимость.
Родион с отцом Олегом Газмановым (Фото: ВКонтакте, @gazmanovrodion)
Однако, о музыки он не забывал. Ещё в студенческие годы Родион создал собственную группу «ДНК», с которой начал выступать на различных мероприятиях. 2012 год стал переломным в жизни старшего сына Газманова — он оставил бизнес и полностью посвятил себя музыкальной карьере. Вместе со своей группой артист объездил всю Россию и выступал за границей.
Родион Газманов (Фото: ВКонтакте, @gazmanovrodion)
О его личной жизни ничего не известно. Сам Родион однажды признался, что хочет создать семью, но считает, что всему своё время.
Филипп Газманов
Приёмный сын Олега Газманова, Филипп, в детстве занимался музыкой. Он выступал в коллективе «Непоседы» и обладал хорошим слухом, но вокальные данные оставляли желать лучшего. В итоге певческая карьера не сложилась, и Филипп сосредоточился на другой страсти — спорте. В школьные годы увлекался футболом, а позже, уехав на учёбу в Англию, всерьёз занялся регби.
Филипп Муравьёв (Фото: ВКонтакте, @mag1103)
Благодаря эффектной внешности Филипп заключил контракт с модельным агентством, участвовал в модных показах и снимался в рекламных кампаниях.
Сейчас Филипп ведёт свой бизнес. Вместе со своим партнёром Артуром Жажояном он создал приложение Fura, которое помогает дальнобойщикам находить оптимальные маршруты.
Что касается личной жизни, Филипп предпочитает о ней не рассказывать.
Филипп Муравьёв вместе с мамой Мариной Муравьёвой-Газмановой (Фото: ВКонтакте, @mag1103)
Недавно Филипп принял решение отказаться от фамилии Газманов и взял фамилию матери — Муравьёв. Как пояснил Олег Газманов, его приёмный сын стремится добиваться успеха самостоятельно, без ассоциаций с известной фамилией. Кроме того, певец упомянул, что находится под санкциями, и сыну лишняя публичность ни к чему.
Марианна Газманова
Марианна — всеобщая любимица в семье Газмановых, из-за огненного цвета волос и озорного характера родители ласково называли её «рыжей лисичкой».
Марианна Газманова (Фото: ВКонтакте, @mag1103)
Образование Марианна получала в частной школе «Класс-центр», где помимо стандартных предметов изучала сольфеджио, актёрское мастерство и хореографию. После девушка продолжила учиться в престижной частной школе «Хорошкола». В 2022 году Марианна окончила учебное заведение с золотой медалью. На выпускном вечере она блистала в роскошном зелёном платье, которое сразу же привлекло внимание СМИ. После школы Марианна поступила в МГИМО, на факультет международного бизнеса.
По слухам, когда Марианне исполнилось 18 лет, она решилась на изменения во внешности и обратилась к пластическим хирургам. В соцсетях активно обсуждают её новый образ — эксперты предполагают, что 21-летняя девушка скорректировала губы и скулы, приблизив свою внешность к современным стандартам красоты. Однако, некоторые поклонники отмечают, что вместе с этим её природное очарование стало менее заметным.
Марианна вместе с мамой Мариной Муравьёвой-Газмановой (Фото: ВКонтакте, @mag1103)
Летом 2024 года Марина Муравьёва-Газманова поделилась с подписчиками, что дочь переехала в квартиру, расположенную в центре Москвы.
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