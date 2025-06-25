«Какие чувства в вас это затронуло?»: Ольга Орлова обратилась к подписчикам после свадьбы Ксении Бородиной

25 июня 2025, 13:41

Артистка Ольга Орлова ответила, почему ее муж вел Ксению Бородину к алтарю

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)

Певица Ольга Орлова резко ответила в личном блоге подписчикам, которые возмутились тому, что на свадьбе телеведущей Ксении Бородиной к алтарю невесту вел ее муж, Валерий Маслов.





Бывшая участница «Блестящих» не стала отмалчиваться на критику в адрес подруги. В соцсетях она напомнила недоброжелателям, что если родной отец Бородиной не может присутствовать на свадьбе, то пройтись с ней до алтаря может любой человек, «который искренне радуется счастью молодоженов». Им может выступить «брат, дед, дядя или близкий друг».





«Не поняла только, почему большинство из вас так триггернуло, что мой муж вел мою подругу к алтарю? Какие чувства в вас это затронуло?», — возмутилась Орлова.