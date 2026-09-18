«Зачем врать?»: Ксения Собчак уличила Андрея Бурковского в неблагодарности

18 сентября 2026, 08:32

Собчак прокомментировала слова Бурковского о случайной встрече в Италии

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак в личном блоге прокомментировала слова Андрея Бурковского из интервью Юрию Дудю*.





Собчак отметила, что вместе с мужем Константином Богомоловым провела с Бурковским и его супругой немало времени и они долго общались. Однако в беседе с Дудем* Бурковский назвал их встречу в Италии случайной.

«Как выяснилось из интервью, с нами, видимо, позорно было два раза обедать и ужинать. Андрей, ты этого стесняешься перед своими новыми друзьями, что ли? <...> Зачем врать, да ещё по такому мелкому поводу?» — написала Ксения.

«Чтобы преуспеть, совершенно не обязательно отказываться от тех людей, которые ничего, кроме добра, тебе не сделали», — заключила она.