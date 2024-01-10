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Юрист Соловьев назвал пиаром письмо Шарлота патриарху Кириллу

10 января 2024, 20:57
Фото: istockphoto.com/c11yg

Фото: istockphoto.com/c11yg

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев высказал мнение о том, что письмо певца Эдуарда Шарлота, против которого возбуждено четыре уголовных дела, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу является своеобразным пиар-ходом.
Он отметил, что исполнителю следует, в первую очередь, отмаливать свои грехи.

«То, что он написал патриарху — это хорошо и говорит о том, что он решил обратиться в самую высокую инстанцию. Но просить прощения надо не у патриарха, а у верующих. Вряд ли патриарх, как главный монах и пастырь страны, на него обиделся. И у церкви нет механизмов для того, чтобы его простить, прощает Бог. Ему нужно в молитве, в покаянии и в исповеди это делать, а не писать эти рекламные письма. Я это письмо иначе как рекламным не могу назвать. Я это вижу как пиар-ход», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

Ранее Шарлот отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси, где попросил прощения. Так, в письме он написал, что кается во всём и готов искупить вину. По словам певца, находясь в СИЗО, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого ему нужно выйти на свободу.

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#певец
#уголовное страны
#письма
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Директор Хлебниковой Прайс опроверг информацию об ухудшении здоровья певицы
10 января 2024, 19:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс назвал неправдой информацию об онемении пальцев рук артистки из-за развивающегося ревматоидного артрита.
Он отметил, что такие сообщения не основаны ни на чём.

«Они даже ленятся придумывать имена вымышленных врачей, с кем они якобы общались. Когда раньше про Марину придумывали разные небылицы, хотя бы старались правдоподобно это показать», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Прайс.

По его словам, артистка сейчас находится в нормальном состояние, выступает с концертами в гастрольном туре, а также регулярно выкладывает фото и видео в свои соцсети. Более того, он заявил, что Хлебникова выступала на концерте в Санкт-Петербурге и снимала его на видео, когда в СМИ появились сообщения о её якобы «госпитализации».

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#певица
#сми
#здоровье
#шоу-бизнес
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Иншаков подаст новый иск против Ивлеевой после отказа суда в первом прошении
10 января 2024, 18:42

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Актёр, продюсер Александр Иншаков, инициировавший коллективный иск на 1 млрд рублей против блогера Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки, намерен подавать новый иск даже после отказа суда в старом.
Он отметил, что отказ суда является недоразумением.

«Это какое-то недоразумение, я думаю, с этим мы разберемся в ближайшее время. Всё будет нормально. Мы останавливаться на этом не будем, должны закончить и довести это до логического завершения. Нормальные люди всё прекрасно понимают, что произошло, прекрасно знают, что они сделали. За всё нужно отвечать. Мы будем последовательны в своих решениях, тем более сейчас нас поддерживает вся страна», — заявил в беседе с Газета.ру Иншаков.

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#суд
#шоу-бизнес
#селебрити
#скандал
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«Мужик в костюме-тройке»: Кащей из «Слова пацана» назвал Козловского «лжеартистом»
Актер Кологривый назвал Козловского «лжеартистом» из-за съемок в «Духless»
10 января 2024, 17:49

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После выхода скандального сериала «Слово пацана» актеры, исполнившие главные роли, стали объектами обсуждения и повышенного внимания. Одним из артистов, на которого обрушилась популярность после съемок в картине, стал Никита Кологривый. Несмотря на главную роль в сказке «По щучьему велению», новый виток в его карьере произошел после участия в сериале о «казанском феномене». Вскоре после внезапно обрушившейся популярности, амбициозный актер сделал ряд громких заявлений о своих коллегах по сцене. Зачем Кологривый собрался в Голливуд, за что раскритиковал Данилу Козловского, кого назвал «лжеартистом», и какие проблемы у него возникли с налоговой, расскажет корреспондент «Радио 1» Анастасия Крестьянова.

Кологривый раскритиковал Козловского


Во время своего выступления в Школе-студии «Останкино», Никита Кологривый рассказал о своем творческом пути, начале карьеры и коллегах, с которыми ему довелось поработать на съемочной площадке. Помимо слов благодарности в адрес некоторых актеров, речь зашла и о тех, кого звезда сериала «Слово пацана» считает «лжеартистами».

Кологривый высмеял Данилу Козловского, сыгравшего главную роль в фильме «Духless». По сюжету персонаж артиста владеет дорогим автомобилем, пентхаусом, является заядлым тусовщиком. Кологривый заявил, что на актера просто надели костюм и рассказали, что и как нужно говорить.

«Ну вот «Духless» сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в «Роллс-Ройс», скажи ему разговаривать вот таким голосом (Кологривый спародировал героя Козловского – прим.ред), немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов», — заявил Кологривый.

Козловского просят проверить на предмет финансирования ВСУ
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Актер подчеркнул, что играть красавца несложно, имея при этом привлекательную внешность, а вот исполнить драматическую роль гораздо сложнее.
«А ты попробуй драму сыграть. Побудь «соплей», побудь ничтожеством. А нет, это пускай «эпизодники» лучше», — возмутился Кологривый.


Никита Кологривый намерен покорить Голливуд


Амбициозный артист заявил о готовности ехать в Голливуд. По его словам, если его пригласят на съемки в Штаты, то он покажет, как работают профессиональные артисты, и «уничтожит там всех».

«Только пустите меня туда. Надо просто понять, где ты будешь всегда в обойме, понять, какие твои качества помогают людям улыбаться», — заявил Кологривый.

Фото: «Радио 1»

Кологривый о роли Кащея в «Слово пацана. Кровь на асфальте»


Никита Кологривый, исполнивший роль Кащея в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова, рассказал, что не считает своего персонажа «сложным», так как «пацану играть пацана» очень легко. На вопрос о том, о какой роли он мечтает, артист ответил, что хотел бы сыграть героя из истории России, например помощника Петра I Александра Меньшикова.

Режиссёр Крыжовников рассказал, как выбирал актёров в сериал «Слово пацана»
Режиссёр Крыжовников рассказал, как выбирал актёров в сериал «Слово пацана»

Никита Кологривый рассказал о проблемах с налоговой


Артист поделился историей о том, как однажды ФНС России списала с его банковской карты почти полтора миллиона рублей. Кологривый рассказал, что не задумывался об уплате налогов прежде, и стал внимательнее к этому относиться после инцидента с взысканием средств.

«У меня день рождения, я еду такой радостный и у меня (приходит уведомление – прим. ред.) казначейство Российской Федерации минус миллион двести, а это зарплата, условно говоря тех, кто со мной находится в машине. Я понимаю, блин, налоги. Теперь с каждого транша я звоню агенту и говорю: «это на налоги», – рассказал Кологривый.

Кологривый высмеял Бортич


Прежде исполнитель роли Кащея в «Слово пацана» высмеял актрису Александру Бортич. Он упрекнул девушку в том, что у нее нет профессионального образования.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — заявил Кологривый.

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#кино
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#фнс
#съёмки
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#скандал
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Соседов назвал замену Киркорову в вырезанных эфирах
Критик Соседов заявил, что Басков может заменить Киркорова в вырезанных эфирах
10 января 2024, 17:18

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Российский музыкальный критик Сергей Соседов назвал замену эстрадному певцу Филиппу Киркорову в вырезанных эфирах музыкальных телепрограмм. Об этом сообщает NEWS.ru.
Соседов подчеркнул, что на сегодняшний день зрители меньше всего думают о том, кого из звезд не покажут в эфирах телепередач, по причине того, что данные музыкальные программы уже давно стали белым шумом и сопровождающей картинкой.

«Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они, в принципе, могут петь песни друг друга. Это все обезличено», — цитирует Соседова NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что российские артисты Филипп Киркоров и Глюкоза (Наталья Ионова) были вырезаны из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Также были удалены и выступления Киркорова с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским.

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#общество
#данные
#рождество
#шоу
#киркоров
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Еще одного артиста вырезали из «Песни года»
Александра Ревву вслед за Филиппом Киркоровым вырезали из «Песни года»
10 января 2024, 14:55

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Певец и комик Александр Ревва был вырезан из «Песни года». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ревва не появился в новогодних шоу. По информации информагентства, артист должен был исполнить одну из своих песен, но его выступление вырезали при монтаже. О причинах данного поступка не сообщается.

Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что федеральные каналы объявили Ревве бойкот. Он якобы больше не появится в программах на российском телевиденье.

«Все мы знаем, что у него была позиция по поводу СВО изначально другая», — обратил внимание Бородин.
Как считает собеседники агентства, Ревва «переобулся», так как стал терять деньги. Кроме того, комик не скрывал, что дружит с украински президентом Владимиром Зеленским.

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#деньги
#певец
#шоу
#артист
#сво
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Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик
Шарлот извинился перед Путиным за видео, на котором разорвал его изображение
10 января 2024, 11:46

Фото: iStock/Elena Horrmann

Певец Эдуард Шарлот в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, в котором артист разорвал изображение с российским лидером. Об этом сообщает РИА Новости.
«Владимир Владимирович Путин — человек с большой буквы... Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с Вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе», — передает слова Шарлота РИА Новости.

Отмечается, что певец также принес свои извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, ветеранам Великой Отечественной войны и другим лицам, которых Шарлот оскорблял в своих видеороликах. Ранее Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты певца на арест.

Напомним, две недели назад Шарлот отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси, где попросил прощения. Шарлот в письме написал, что кается во всём и готов искупить вину.

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#суд
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#новости
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Милонов о солисте группы «Щенки» Тесли: «Этот музыкант — бездарное животное»
09 января 2024, 20:03

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал перфоманс с носком солиста группы «Щенки» Максима Тесли, назвав исполнителя «бездарным животным».
«По-настоящему талантливому певцу не нужно раздеваться, чтобы проявить себя. Этот музыкант — бездарное животное, которые может прославиться только таким способом. Долгое время у нас были популярны такие люди, они и разложили наше общество, воспитали вот таких вот «артистов». К счастью, сейчас мы взялись за это и стараемся не допускать такого поведения и подобных перформансов», — отметил в беседе с NEWS.ru Милонов.

Парламентарий также напомнил о незаконности появления в обнажённом виде в общественных местах.

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#общество
#музыкант
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#скандал
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Российское авторское общество предъявило иск на 2 млн руб к Филиппу Киркорову
09 января 2024, 16:52

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского авторского общества, которое требует взыскать два миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
Отмечается, что к рассмотрению данный иск на данный момент не принят. К тому же не указаны основания исковых требований.

Уточняется, что РАО может судиться с организаторами концертов из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений, или же из-за нарушения определенных договоров.

Ранее сообщалось, что полицейские отказали в возбуждении уголовного дела против Филиппа Киркорова после того, как он толкнул охранника со сцены «Крокус Сити Холл». У пострадавшего охранника выявили вред здоровью средней степени тяжести, однако при этом травма не представляет угрозу для жизни мужчины.

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#полицейские
#мужчины
#нарушения
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«Так получилось»: Агутин высказался о конфликте с SHAMAN на «Песне года»
Агутин счёл нужным прокомментировать конфликт с певцом SHAMAN на «Песне года»
09 января 2024, 13:18

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Артист Леонид Агутин первый раз прокомментировал инцидент на записи «Песни года». Певец опроверг слухи о том, что он специально отказался выходить на сцену с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым). Об этом сообщает KP.RU.

Как утверждает исполнитель, съемки проходили в разное время, поэтому так «всё и получилось». Он также отметил, что не планировал принимать участие в коллективном номере на композицию «Песня остается с человеком».

До этого стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева после скандала с «Россией 1» уехала их страны. Сообщается, что Кудрявцеву лишили телеэфира на федеральном канале из-за новой композиции «Дамы за 30», которую телеведущая исполняет вместе с адвокатом Катей Гордон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#артист
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