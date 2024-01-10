Юрист Соловьев назвал пиаром письмо Шарлота патриарху Кириллу

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Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев высказал мнение о том, что письмо певца Эдуарда Шарлота, против которого возбуждено четыре уголовных дела, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу является своеобразным пиар-ходом.
Он отметил, что исполнителю следует, в первую очередь, отмаливать свои грехи.
Ранее Шарлот отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси, где попросил прощения. Так, в письме он написал, что кается во всём и готов искупить вину. По словам певца, находясь в СИЗО, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого ему нужно выйти на свободу.
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«То, что он написал патриарху — это хорошо и говорит о том, что он решил обратиться в самую высокую инстанцию. Но просить прощения надо не у патриарха, а у верующих. Вряд ли патриарх, как главный монах и пастырь страны, на него обиделся. И у церкви нет механизмов для того, чтобы его простить, прощает Бог. Ему нужно в молитве, в покаянии и в исповеди это делать, а не писать эти рекламные письма. Я это письмо иначе как рекламным не могу назвать. Я это вижу как пиар-ход», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.
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