Концерты российского певца отменили после одной просьбы

Концерт российского певца Акмаля отменили из-за просьбы сжечь желто-синий пакет
Акмаль Ходжаниязов (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

В Казахстане отменяют концерты российского певца Акмаля Ходжаниязова после его призыва сжечь пакет с сине‑жёлтой расцветкой, который ему вручили во время выступления. Об этом пишет «Лента.ру».



Инцидент произошёл 23 октября в Петропавловске: одна из поклонниц подарила певцу бутылку в пакете с сине‑жёлтой гаммой. Акмаль принял подарок, но затем вернул пакет, заявив, что не любит эти цвета и лучше бы пакет сожгли.

Местные жители восприняли его слова как неуважение к государственному флагу Казахстана, на котором изображён жёлтый орнамент на синем фоне.

Известно также, что 25 октября не состоялся концерт артиста в Костанае — в областной филармонии отключили электричество. В пресс‑службе акимата сообщили, что электроснабжение восстановили во всех жилых и коммерческих объектах, за исключением культурного учреждения.

