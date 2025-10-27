Концерты российского певца отменили после одной просьбы

27 октября 2025, 18:29

Концерт российского певца Акмаля отменили из-за просьбы сжечь желто-синий пакет

Акмаль Ходжаниязов (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

В Казахстане отменяют концерты российского певца Акмаля Ходжаниязова после его призыва сжечь пакет с сине‑жёлтой расцветкой, который ему вручили во время выступления. Об этом пишет «Лента.ру».