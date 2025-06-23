Концертный директор Юрия Антонова опроверг сообщения о госпитализации певца
Концертный директор народного артиста России Юрия Антонова не подтвердил появившиеся в СМИ сообщения, связанные с госпитализацией певца.
По его словам, с музыкантом «всё хорошо».
«<…> Он дома, ничего с ним не происходит, всё хорошо. Певец кормит собаку, всё прекрасно», — рассказал 360.ru концертный директор Антонова.Cобеседник добавил, что у певца большие творческие планы, включая осенний концерт в Кремле.
О том, что у Юрия Антонова проблемы со здоровьем, сообщил телегам-канал SHOT. По данным источника, музыкант обратился к медикам с жалобами на боли в груди. После госпитализации состояние улучшилось, сейчас он лечится амбулаторно.