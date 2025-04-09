«Копейки после аншлагов»: Иосиф Пригожин о низкой прибыльности концертов Валерии

Валерия (Фото: ВКонтакте @valeriya.official)
На недавней пресс-конференции, посвященной премьере нового альбома Валерии, продюсер Иосиф Пригожин поделился неутешительными новостями о финансовых результатах концертной деятельности певицы. Как сообщает «mk.ru», Пригожин отметил, что несмотря на аншлаги и высокий интерес к выступлениям, прибыль от концертов оказывается значительно ниже ожидаемого.
Продюсер рассказал, что бюджет на создание клипа для новой песни Валерии был выделен из общего семейного бюджета, что подчеркивает их партнерство как в жизни, так и в работе.
Однако настоящая проблема, по его словам, заключается в сложностях, связанных с концертной деятельностью. Из-за подорожания авиаперелетов, логистики и аренды оборудования проведение мероприятий в небольших залах стало невыгодным.
Эти слова подчеркивают сложные реалии, с которыми сталкиваются артисты и их продюсеры в условиях растущих затрат и изменений на рынке шоу-бизнеса.
Валерия — популярная российская певица, заслуженная артистка России. Настоящее имя — Алла Перфилова. Известна благодаря таким хитам, как «Самолет», «Часики» и многим другим.
Читайте также:
Филипп Киркоров сорвал куш по заработкам в 2024 году
Семья Яниса Тиммы продолжает винить Анну Седокову после трагической смерти баскетболиста
Татьяна Навка рассказала о жизни Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк
«Мы долго думали, вкладываться в такой клип или нет. Все-таки он обошелся в сто тысяч долларов», — сообщил Пригожин.
Однако настоящая проблема, по его словам, заключается в сложностях, связанных с концертной деятельностью. Из-за подорожания авиаперелетов, логистики и аренды оборудования проведение мероприятий в небольших залах стало невыгодным.
«У нас как-то был тур по Сибири, как раз по залам на тысячу человек. Аншлаги, билеты продали задолго до концертов, но после всех выплат осталось тысяч двести. С точки зрения реинвестиций в карьеру артиста это просто копейки», — признался Иосиф.
Эти слова подчеркивают сложные реалии, с которыми сталкиваются артисты и их продюсеры в условиях растущих затрат и изменений на рынке шоу-бизнеса.
Валерия — популярная российская певица, заслуженная артистка России. Настоящее имя — Алла Перфилова. Известна благодаря таким хитам, как «Самолет», «Часики» и многим другим.
Читайте также:
Филипп Киркоров сорвал куш по заработкам в 2024 году
Семья Яниса Тиммы продолжает винить Анну Седокову после трагической смерти баскетболиста
Татьяна Навка рассказала о жизни Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк
Дарья Осипова