«Копит гнев перед Судным днём»: в РПЦ высказались о поведении Лолиты

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Протоиерей Александр Ильяшенко прокомментировал поведение Лолиты Милявской, обматерившей общественников в канун Страстной недели.
Ранее в этот день сообщалось, что певица получила копию доноса, составленного общественниками, которые инициировали отмену её концерта в Ижевске. На выступление были распроданы практически все билеты. После этого Лолита записала видеообращение, в котором нелестно высказалась в адрес «доносчиков».
Ильяшенко в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что, с одной стороны, Лолита старается помогать церкви, но, с другой, – ведёт себя не самым лучшим образом. Священнослужитель заявил, что она накапливает гнев перед Судным днём.
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Ильяшенко в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что, с одной стороны, Лолита старается помогать церкви, но, с другой, – ведёт себя не самым лучшим образом. Священнослужитель заявил, что она накапливает гнев перед Судным днём.
«Это очень прискорбный факт, но такие люди копят на себя гнев на Судный день. Может ли она исправить свое положение сегодня? Для Господа нет ничего невозможного, а о личных возможностях и планах Лолиты Милявской я сказать не могу», – высказался Ильяшенко.Читайте также:
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Анастасия Чинкова