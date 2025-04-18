«Недоносок!»: Лолита зачитала текст доноса на неё и нелестно высказалась в адрес автора письма

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Лолита Милявская продолжает сталкиваться с отменой её выступлений в разных городах России. Несколько дней назад сорвался её концерт в Ижевске, на который были проданы практически все билеты.
Выяснилось, что причиной срыва стала жалоба анонима. Певица получила на руки документ, в котором представители одной из общественных организаций требуют у директора ДК «Аксион» отмены запланированного концерта.
Лолита на камеру зачитала предоставленный её документ, перечислив все обвинения в её адрес. В тексте упоминалось, что певица имеет гражданство Израиля, принимает участие в развратных вечеринках и позволяет себе по-хамски относится к россиянам. Также в доносе указывалось, что артистка не занимается благотворительностью и безучастна к судьбам нуждающихся. В конце текста был призыв о покаянии перед россиянами.
В ответ на это заявление Лолита отметила, что будет разбираться с «доносчиками» в суде по иску о клевете. Вместо ожидаемых извинений Милявская нецензурно высказалась в адрес анонима. Она также добавила, что в документе отсутствуют ссылки на цитаты, приписываемые ей.
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Лолита на камеру зачитала предоставленный её документ, перечислив все обвинения в её адрес. В тексте упоминалось, что певица имеет гражданство Израиля, принимает участие в развратных вечеринках и позволяет себе по-хамски относится к россиянам. Также в доносе указывалось, что артистка не занимается благотворительностью и безучастна к судьбам нуждающихся. В конце текста был призыв о покаянии перед россиянами.
В ответ на это заявление Лолита отметила, что будет разбираться с «доносчиками» в суде по иску о клевете. Вместо ожидаемых извинений Милявская нецензурно высказалась в адрес анонима. Она также добавила, что в документе отсутствуют ссылки на цитаты, приписываемые ей.
«Недоносок! Я не знаю кто ты такой, но подписывай документ в следующий раз. Чтобы я могла (ударить – прим. ред) тебя прямо в суде и получить за это 15 суток! Если пишешь такие вещи, то пиши ссылки», – заявила исполнительница в своём Telegram-канале.Она также напомнила, что по статье Уголовного кодекса о клевете «доносчикам» грозит штраф в размере от одного до пяти миллионов рублей. В связи с этим, Лолита призвала начать копить деньги.
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Анастасия Чинкова