«Мы обычная семья, у нас и ругань, и поцелуйчики»: Лолита высказалась о конфликте с Киркоровым

Лолита Милявская и Филипп Киркоров (фото: Telegram @lolitamilyavskaya и @official_kirkorov)
Лолита высказалась о недавнем конфликте с Филиппом Киркоровым. Певица заявила, что конфликт исчерпан, и назвала артиста своей «семьёй».
Накануне вечером Милявская посетила премию в Московском международном Доме музыки, где высказалась об отношениях с Киркоровым. Соответствующее видео представлено в Telegram-канале «Звездач».
По словам артистки, между ней и поп-королём, как и в любой семье, случаются «и ругань, и поцелуйчики».
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По словам артистки, между ней и поп-королём, как и в любой семье, случаются «и ругань, и поцелуйчики».
«Мы обнялись и поцеловались. Зря многие говорят, что шоу-бизнес – это клубок… Ничего подобного! Я всем говорила, что у нас даже не бывает длительных конфликтов. Мы можем поругаться, мы обычная семья, в которой происходит и ругань, и поцелуйчики… То есть все как у обычных людей разных профессий! Поэтому я сегодня Филиппу поправила волосок, а он почистил мои плечи», – поделилась Лолита в беседе с журналистами.Читайте также:
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Анастасия Чинкова