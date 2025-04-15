«Мы обычная семья, у нас и ругань, и поцелуйчики»: Лолита высказалась о конфликте с Киркоровым

Анна Седокова накануне вечером посетила премию «VOICE: Главные лица» в столичном Доме музыки. Певица долго сомневалась, стоит ли ей принимать приглашение на мероприятие, ведь она до сих пор не отошла от трагической смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.