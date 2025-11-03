«Кормлю в перерывах между съёмками»: Ида Галич взяла новорождённую дочь в рабочую поездку
Блогер Ида Галич показала, как совмещает съёмки и заботу о маленькой дочери
Блогер и телеведущая Ида Галич тронулa поклонников новыми кадрами с дочерью, показав, как совмещает заботу о малыше и насыщенный рабочий график.
В своём блоге Ида рассказала, что уже неделю находится в командировке в Астрахани, куда поехала вместе с новорождённой дочкой, которую ласково называет «булочкой».
Несмотря на плотный график съёмок, Галич продолжает грудное вскармливание.
«Булочка уже неделю с мамой в командировке в городе Астрахань. Кормлю в перерывах между съёмками или сцеживаюсь. Не верится, что при таком режиме я всё ещё сохраняю ГВ», — призналась Ида.Поклонники восхитились тем, как блогер сочетает материнство и работу, отмечая, что её энергия и забота вдохновляют многих молодых мам.