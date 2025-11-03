«Кормлю в перерывах между съёмками»: Ида Галич взяла новорождённую дочь в рабочую поездку

03 ноября 2025, 17:42

Блогер Ида Галич показала, как совмещает съёмки и заботу о маленькой дочери

Ида Галич с дочерью (Фото: Instagram* / @galichida)

Блогер и телеведущая Ида Галич тронулa поклонников новыми кадрами с дочерью, показав, как совмещает заботу о малыше и насыщенный рабочий график.





В своём блоге Ида рассказала, что уже неделю находится в командировке в Астрахани, куда поехала вместе с новорождённой дочкой, которую ласково называет «булочкой».



Несмотря на плотный график съёмок, Галич продолжает грудное вскармливание.





«Булочка уже неделю с мамой в командировке в городе Астрахань. Кормлю в перерывах между съёмками или сцеживаюсь. Не верится, что при таком режиме я всё ещё сохраняю ГВ», — призналась Ида.